Военная техника появится на дорогах Казахстана: Минобороны обратилось к гражданам

С 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Казахстана пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает Lada.kz .

Фото Министерства обороны РК

Учения проводятся в плановом порядке и направлены на совершенствование практических навыков военнослужащих и подразделений при выполнении задач по приведению войск в высшие степени боевой готовности.

Основная часть мероприятий пройдет на территориях воинских частей и учебных полигонов. При этом в отдельных регионах страны возможно передвижение военной техники.

Кроме того, некоторые подразделения совершат плановые марши в учебные центры и на полигоны. В связи с этим на отдельных участках автомобильных дорог могут вводиться временные ограничения движения.

В Министерстве обороны подчеркнули, что мероприятия носят исключительно учебный характер. Ведомство призвало граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ ориентироваться только на информацию, опубликованную в официальных источниках.