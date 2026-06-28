Адвокаты по делу о гибели полицейского в Алматинской области заявили о возможном домашнем насилии в семье

Адвокаты Гаухар Сарыева и Динара Шамшекова, представляющие интересы несовершеннолетних подозреваемых по делу о гибели сотрудника полиции Аслана Альсерова в Кегенском районе, сообщили, что суд изменил подросткам меру пресечения. По решению следственного судьи Кегенского районного суда они переведены под домашний арест, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Как отметили защитники, суд внимательно изучил доводы обеих сторон, после чего принял соответствующее решение. Сейчас несовершеннолетние находятся по месту жительства. В ближайшее время на них планируется установить электронные браслеты, а также организовать видеонаблюдение.
Во время судебного заседания адвокаты также заявили, что в деле имеются обстоятельства, требующие дополнительной проверки. По их мнению, нельзя исключать, что подростки могли длительное время находиться в условиях систематического домашнего насилия и жестокого обращения.
«Мы не говорим, что это уже доказанный факт. Именно поэтому следствие должно тщательно проверить эти сведения. Без понимания того, в каких условиях жили дети, невозможно дать объективную оценку произошедшему», — подчеркнули защитники.
При этом адвокаты отметили, что не пытаются оправдать случившееся. Они подчеркнули, что гибель человека остается трагедией, однако расследование должно быть всесторонним и беспристрастным, особенно с учетом возраста подозреваемых.
Напомним, расследование связано с гибелью майора полиции Аслана Альсерова в Алматинской области. По версии следствия, между супругами произошел семейный конфликт, который перерос в драку. Позже, как считают следователи, в происходящее вмешались двое 15-летних сыновей пары и их 14-летний знакомый.
Следствие полагает, что подростки нанесли мужчине удар тяжелым предметом, после чего вывезли тело за пределы населенного пункта и попытались скрыть следы преступления, предав его огню.
Ранее в СМИ также появилась информация о том, что супруга погибшего якобы неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о домашнем насилии. Однако официального подтверждения этим сведениям пока нет. Эти обстоятельства также могут быть проверены в рамках продолжающегося расследования.
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