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28.06.2026, 18:19

Адвокаты по делу о гибели полицейского в Алматинской области заявили о возможном домашнем насилии в семье

Новости Казахстана 0 1 496

Адвокаты Гаухар Сарыева и Динара Шамшекова, представляющие интересы несовершеннолетних подозреваемых по делу о гибели сотрудника полиции Аслана Альсерова в Кегенском районе, сообщили, что суд изменил подросткам меру пресечения. По решению следственного судьи Кегенского районного суда они переведены под домашний арест,  передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

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Как отметили защитники, суд внимательно изучил доводы обеих сторон, после чего принял соответствующее решение. Сейчас несовершеннолетние находятся по месту жительства. В ближайшее время на них планируется установить электронные браслеты, а также организовать видеонаблюдение.

Во время судебного заседания адвокаты также заявили, что в деле имеются обстоятельства, требующие дополнительной проверки. По их мнению, нельзя исключать, что подростки могли длительное время находиться в условиях систематического домашнего насилия и жестокого обращения.

«Мы не говорим, что это уже доказанный факт. Именно поэтому следствие должно тщательно проверить эти сведения. Без понимания того, в каких условиях жили дети, невозможно дать объективную оценку произошедшему», — подчеркнули защитники.

При этом адвокаты отметили, что не пытаются оправдать случившееся. Они подчеркнули, что гибель человека остается трагедией, однако расследование должно быть всесторонним и беспристрастным, особенно с учетом возраста подозреваемых.

Напомним, расследование связано с гибелью майора полиции Аслана Альсерова в Алматинской области. По версии следствия, между супругами произошел семейный конфликт, который перерос в драку. Позже, как считают следователи, в происходящее вмешались двое 15-летних сыновей пары и их 14-летний знакомый.

Следствие полагает, что подростки нанесли мужчине удар тяжелым предметом, после чего вывезли тело за пределы населенного пункта и попытались скрыть следы преступления, предав его огню.

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что супруга погибшего якобы неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о домашнем насилии. Однако официального подтверждения этим сведениям пока нет. Эти обстоятельства также могут быть проверены в рамках продолжающегося расследования.

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