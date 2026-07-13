Реконструкцию парка «Акбота» отложили ради предпринимателей: жители Актау высказались о решении властей

Масштабную реконструкцию парка «Акбота» в Актау решили перенести до окончания летнего сезона после обращений предпринимателей. Корреспондент Lada.kz узнал, поддерживают ли такое решение жители города.

Фото: архив Lada.kz

Несмотря на перенос основных работ, реконструкция уже частично затронула территорию парка. Сейчас около трех четвертей «Акботы» огорожено строительным забором. Из-за этого привычные пешеходные маршруты оказались перекрыты, и горожанам приходится искать обходные пути.

Изначально работы планировалось начать в начале лета. Однако владельцы точек общественного питания, аттракционов, батутов, проката детских машинок и других сезонных объектов попросили отложить реконструкцию. По их словам, лето – единственный период, когда они могут заработать достаточно средств, чтобы обеспечить свои семьи.

После обращений предпринимателей акимат принял решение перенести начало основных работ до окончания летнего сезона. Решение вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи считают, что акимат проявил излишнюю уступчивость, другие уверены, что такой подход позволяет сохранить рабочие места и поддержать малый бизнес.

Во время уличного опроса большинство жителей поддержали перенос реконструкции. Однако часть горожан считает, что предприниматели заранее знали о предстоящих работах и должны были быть готовы к временному закрытию.

Проект будущего парка Акбота. Предоставлен пресс-службой акимата Актау

Многие отметили, что проводить масштабные строительные работы летом, когда парк активно посещают дети и туристы, было бы неудобно.

Конечно, парк нужно обновлять, но не в разгар сезона. Осенью или весной это было бы намного разумнее, - поделился мнением один из участников опроса.

Многие объясняли свою позицию тем, что летом парк ежедневно посещают семьи с детьми и туристы, поэтому проводить масштабные работы именно сейчас было бы неудобно.

До окончания летнего сезона предприниматели продолжат работу в парке, после чего власти планируют приступить к основному этапу реконструкции. С другими мнениями жителей Актау можно ознакомиться в видеоопросе Lada.kz.

Напомним, ранее в акимате сообщили, что реализация проекта благоустройства парка начнется после завершения летнего сезона.