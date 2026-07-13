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13.07.2026, 11:00

Реконструкцию парка «Акбота» отложили ради предпринимателей: жители Актау высказались о решении властей

Лада TV 0 2 899 Наталья Вронская

Масштабную реконструкцию парка «Акбота» в Актау решили перенести до окончания летнего сезона после обращений предпринимателей. Корреспондент Lada.kz узнал, поддерживают ли такое решение жители города.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

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Несмотря на перенос основных работ, реконструкция уже частично затронула территорию парка. Сейчас около трех четвертей «Акботы» огорожено строительным забором. Из-за этого привычные пешеходные маршруты оказались перекрыты, и горожанам приходится искать обходные пути.

Изначально работы планировалось начать в начале лета. Однако владельцы точек общественного питания, аттракционов, батутов, проката детских машинок и других сезонных объектов попросили отложить реконструкцию. По их словам, лето – единственный период, когда они могут заработать достаточно средств, чтобы обеспечить свои семьи.

После обращений предпринимателей акимат принял решение перенести начало основных работ до окончания летнего сезона. Решение вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи считают, что акимат проявил излишнюю уступчивость, другие уверены, что такой подход позволяет сохранить рабочие места и поддержать малый бизнес.

Во время уличного опроса большинство жителей поддержали перенос реконструкции. Однако часть горожан считает, что предприниматели заранее знали о предстоящих работах и должны были быть готовы к временному закрытию.

Проект будущего парка Акбота. Предоставлен пресс-службой акимата Актау

Многие отметили, что проводить масштабные строительные работы летом, когда парк активно посещают дети и туристы, было бы неудобно.

Конечно, парк нужно обновлять, но не в разгар сезона. Осенью или весной это было бы намного разумнее, - поделился мнением один из участников опроса.

Многие объясняли свою позицию тем, что летом парк ежедневно посещают семьи с детьми и туристы, поэтому проводить масштабные работы именно сейчас было бы неудобно.

До окончания летнего сезона предприниматели продолжат работу в парке, после чего власти планируют приступить к основному этапу реконструкции. С другими мнениями жителей Актау можно ознакомиться в видеоопросе Lada.kz.

Напомним, ранее в акимате сообщили, что реализация проекта благоустройства парка начнется после завершения летнего сезона.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Феникс
Феникс
Предприниматели, увидев, что нет наказания, не стали обращать внимание на акимат и просто продолжили работать. Интересно будет понаблюдать за хроникой акиматовского запрета. Почему то уже заранее улыбнуло.
13.07.2026, 16:25
Знакомый
Знакомый
А какое отношение предприниматели имеют к парку? Им что на откуп безвозмездно весь парк отдали? Есть загон для машинок и мопедов вот там пусть и ездят!!! По парку стало невозможно ходить, того и гляди по сторонам чтобы не сбили!Им дали площадку , вот пусть там и работают, а не в парке устраивать гонки. обойдите их забором и пусть себе работают.А парк пока не засушили нужно реставрировать и это мнение большинства граждан города!!
13.07.2026, 08:59
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Редкий случай, акимат повернулся лицом к населению.
13.07.2026, 08:58
Ohotnik
Ohotnik
Может реконструкция и нужна, но не такими варварскими методами. Кто придумал ограждение поставить вдоль дороги? Нельзя отступить на несколько метров? Первое, ограничили видимость на поворотах для водителей, тем самым повысили аварийность. Второе, Как теперь поливать деревья, кусты и клумбы если они за забором? Пусть сохнут, потом спишем как вымершие? Третье, путь к морю частично перегородили. Четвертое, доступ к спортивным снарядам закрыли. Если необходимо ограничить доступ к объектам реконструкции, делайте его частичным. Вряд ли все объекты будут делать одновременно, вот и огораживайте только те места, где идут работы. Или что, у работников отдела архитектуры мозгов на это не хватает?
13.07.2026, 07:13
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