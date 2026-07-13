Реконструкцию парка «Акбота» отложили ради предпринимателей: жители Актау высказались о решении властей

Масштабную реконструкцию парка «Акбота» в Актау решили перенести до окончания летнего сезона после обращений предпринимателей. Корреспондент Lada.kz узнал, поддерживают ли такое решение жители города.
Несмотря на перенос основных работ, реконструкция уже частично затронула территорию парка. Сейчас около трех четвертей «Акботы» огорожено строительным забором. Из-за этого привычные пешеходные маршруты оказались перекрыты, и горожанам приходится искать обходные пути.
Изначально работы планировалось начать в начале лета. Однако владельцы точек общественного питания, аттракционов, батутов, проката детских машинок и других сезонных объектов попросили отложить реконструкцию. По их словам, лето – единственный период, когда они могут заработать достаточно средств, чтобы обеспечить свои семьи.
После обращений предпринимателей акимат принял решение перенести начало основных работ до окончания летнего сезона. Решение вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи считают, что акимат проявил излишнюю уступчивость, другие уверены, что такой подход позволяет сохранить рабочие места и поддержать малый бизнес.
Во время уличного опроса большинство жителей поддержали перенос реконструкции. Однако часть горожан считает, что предприниматели заранее знали о предстоящих работах и должны были быть готовы к временному закрытию.
Многие отметили, что проводить масштабные строительные работы летом, когда парк активно посещают дети и туристы, было бы неудобно.
Конечно, парк нужно обновлять, но не в разгар сезона. Осенью или весной это было бы намного разумнее, - поделился мнением один из участников опроса.
Многие объясняли свою позицию тем, что летом парк ежедневно посещают семьи с детьми и туристы, поэтому проводить масштабные работы именно сейчас было бы неудобно.
До окончания летнего сезона предприниматели продолжат работу в парке, после чего власти планируют приступить к основному этапу реконструкции. С другими мнениями жителей Актау можно ознакомиться в видеоопросе Lada.kz.
Напомним, ранее в акимате сообщили, что реализация проекта благоустройства парка начнется после завершения летнего сезона.
Комментарии4 комментарий(ев)