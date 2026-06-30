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30.06.2026, 08:59

Ограждение парка «Акбота»: жители Актау беспокоятся за путь детей на тренировки

Общество 0 2 889 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, обеспокоенная тем, что после установки ограждения вокруг парка «Акбота» детям станет сложнее добираться до спортивных секций. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

Фото автора
Фото автора

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Жительница 4 микрорайона переживает, что ограждение парка «Акбота» помешает детям ходить на тренировки.

Сейчас по всему периметру парка устанавливают ограждение. Я каждый день наблюдала, как в течение всего учебного года дети ходили через парк к областной специализированно детско-юношеской школе олимпийского резерва и футбольным полям. Если территорию полностью огородят, как теперь дети от самых маленьких, пяти-шестилетних, до старшеклассников будут добираться на тренировки? - задается вопросом жительница Актау.

По ее словам, для многих из них «Акбота» - это самый короткий и безопасный путь к спортивным объектам.

Многие школьники выходят на остановках в 1 и 3 микрорайонах, а затем пешком идут через парк. При этом вдоль нового ограждения не предусмотрели даже тротуар, поэтому детям, вероятно, придется идти по проезжей части. Особенно тревожно за зимний период, когда передвигаться станет еще сложнее. Сейчас получается, что привычный маршрут к спортивным комплексам фактически перекрывают. Как дети будут ходить на занятия? Этот вопрос действительно вызывает серьезное беспокойство, - подчеркнула жительница Актау.

Редакция обратилась за разъяснениями в акимат Актау, где прокомментировали ситуацию.

Проход по свободному участку, расположенному с противоположной стороны дороги, остается открытым. Детям и взрослым, направляющимся на спортивные занятия, необходимо пользоваться этим маршрутом. По противоположной стороне парка предусмотрены тротуары, уличное освещение и автобусные остановки, что обеспечивает безопасное передвижение пешеходов на период проведения работ по реконструкции, - сообщили в акимате.

В городской администрации также отметили, что передвижение вдоль основания строительного ограждения может представлять опасность, поэтому такой маршрут не рекомендуется использовать.

В связи с реализацией проекта реконструкции территория парка будет полностью ограждена. При этом для пешеходов сохраняется безопасный альтернативный маршрут. Масштабная реконструкция парка это долгожданный проект для жителей города, - подчеркнули в акимате.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Виктор, Вам ответят, что огораживают для Вашей безопасности при проведении ремонтных работ
30.06.2026, 18:03
Viktor70
Viktor70
Что это за сплошное ограждение и по какой причине огораживают территорию, которая раньше была открытой зоной отдыха для жителей? Это общественное пространство, где люди могли спокойно присесть, отдохнуть и провести время. Хотелось бы Хотелось бы получить официальное объяснение: с какой целью устанавливается этот забор? Где вы видели парки или зоны отдыха, полностью окруженные сплошными ограждениями а не красивым изготовленным из круглого прутка — более декоративный? Очень не хотелось бы, чтобы в итоге доступ к этой территории оказался ограничен или вовсе стал платным. Хотелось бы, чтобы общественные пространства оставались действительно доступными для всех жителей.
30.06.2026, 09:29
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