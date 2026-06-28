«Останемся без тренировок»: спортсмены Актау обеспокоены судьбой воркаут-площадки в парке «Акбота»

Любители воркаута в Актау опасаются, что могут лишиться одного из главных мест для бесплатных тренировок. После того как территорию парка «Акбота» вместе со спортивной площадкой огородили в рамках реконструкции, горожане обратились к акимату с вопросом: куда перенесут воркаут-зону и смогут ли спортсмены продолжить занятия. В городской администрации подтвердили, что площадку действительно планируют перенести, однако новое место пока не определено, передает Lada.kz.

фото со страницы @911.aktau

Обращение с просьбой разъяснить дальнейшую судьбу спортивной зоны появилось в социальных сетях и было адресовано акимату Актау.

В городской администрации подтвердили, что действующую воркаут-площадку планируется перенести.

«Да, в планах есть перенос площадки. Однако окончательное место, куда она будет перенесена, пока не определено. После завершения реконструкции в парке «Акбота» предусмотрено создание новой современной воркаут-зоны», — сообщили в акимате.

Пока сроки переноса и место размещения временной площадки не уточняются. Спортсмены надеются, что новое место для занятий появится до завершения масштабной реконструкции парка, чтобы любителям уличного спорта не пришлось надолго прерывать тренировки.

Напомним, население с интересом наблюдает за возможным преображением парка Акбота. Реконструкцией городской среды взялись заниматься спонсоры, компания NCOC. Они даже озвучили бюджет в 2,5 млрд теңге. Работы должны были начаться в этом месяце, однако предприниматели из парка выступили против инноваций и потребовали дать им время для заработка. Освобождение территории перенесли на конец августа. Тем не менее, какие-то работы уже начались.