Баскетболистов «Каспия» ждет решающий матч против «Астаны»

Вчера, 28 мая в Актау состоялся четвертый матч финальной серии Национальной лиги Казахстана.

Баскетбольный клуб «Каспий» проиграл «Астане» со счетом 71:79.

В сегодняшнем матче нам не хватило совсем немного. Серия до трёх побед продолжается, счёт 2:2, впереди - решающий матч. Благодарим всех болельщиков за поддержку. Спасибо каждому, кто был на трибунах - атмосфера была невероятной, - отметили в федерации.