Баскетболистов «Каспия» ждет решающий матч против «Астаны»

Финальные игры чемпионата Казахстана Национальной лиги ещё не завершены — впереди решающий матч между командами «Каспий» и «Астана». Встреча состоится в Астане, передаёт Lada.kz.
Вчера, 28 мая в Актау состоялся четвертый матч финальной серии Национальной лиги Казахстана.
Баскетбольный клуб «Каспий» проиграл «Астане» со счетом 71:79.
В сегодняшнем матче нам не хватило совсем немного. Серия до трёх побед продолжается, счёт 2:2, впереди - решающий матч. Благодарим всех болельщиков за поддержку. Спасибо каждому, кто был на трибунах - атмосфера была невероятной, - отметили в федерации.
Самыми результативными игроками в составе «Каспия» стали Константин Нефф и Макгилл Эрик.
Решающий матч пройдет 31 мая в Астане, велотрек «Сарыарка».
Начало встреч - в 19:00. Вход свободный.
Комментарии0 комментарий(ев)