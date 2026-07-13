Борцы из Мангистау завоевали две медали на международном турнире в Испании

Мангистауские борцы достойно представили Казахстан на международном турнире по вольной борьбе в Испании. По итогам соревнований Нурлыбек Базарбаев выиграл золотую медаль, а Тимур Оразбаев стал серебряным призером, передает Lada.kz .

Фото: mangystau_wrestling_federation

Международный турнир по вольной борьбе «Spain Grand Prix – 2026» проходил в Мадриде с 10 по 12 июля.

В составе сборной Казахстана выступили воспитанники федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Мангистауской области.

По итогам соревнований:

Нурлыбек Базарбаев (весовая категория до 61 кг) стал чемпионом турнира, выиграв все свои поединки;

Тимур Оразбаев (до 79 кг) завоевал серебряную медаль;

Навруз Ахмедханов (до 86 кг) уступил в схватке за бронзовую награду.

В федерации также сообщили, что по итогам турнира Нурлыбек и Тимур выполнили норматив спортивного звания «Мастер спорта международного класса».