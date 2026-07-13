Борцы из Мангистау завоевали две медали на международном турнире в Испании

Мангистауские борцы достойно представили Казахстан на международном турнире по вольной борьбе в Испании. По итогам соревнований Нурлыбек Базарбаев выиграл золотую медаль, а Тимур Оразбаев стал серебряным призером, передает Lada.kz.
Международный турнир по вольной борьбе «Spain Grand Prix – 2026» проходил в Мадриде с 10 по 12 июля.
В составе сборной Казахстана выступили воспитанники федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Мангистауской области.
По итогам соревнований:
В федерации также сообщили, что по итогам турнира Нурлыбек и Тимур выполнили норматив спортивного звания «Мастер спорта международного класса».
Выражаем искреннюю благодарность всем тренерам Мангистауской области, которые подготовили наших спортсменов к международным соревнованиям. Пусть совместный труд и впредь приносит высокие результаты, - отметили в федерации.
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