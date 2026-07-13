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13.07.2026, 15:49

Борцы из Мангистау завоевали две медали на международном турнире в Испании

Спорт 0 896 Лиана Рязанцева

Мангистауские борцы достойно представили Казахстан на международном турнире по вольной борьбе в Испании. По итогам соревнований Нурлыбек Базарбаев выиграл золотую медаль, а Тимур Оразбаев стал серебряным призером, передает Lada.kz.

Фото: mangystau_wrestling_federation
Фото: mangystau_wrestling_federation

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Международный турнир по вольной борьбе «Spain Grand Prix – 2026» проходил в Мадриде с 10 по 12 июля.

В составе сборной Казахстана выступили воспитанники федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Мангистауской области.

По итогам соревнований:

  • Нурлыбек Базарбаев (весовая категория до 61 кг) стал чемпионом турнира, выиграв все свои поединки;
  • Тимур Оразбаев (до 79 кг) завоевал серебряную медаль;
  • Навруз Ахмедханов (до 86 кг) уступил в схватке за бронзовую награду.

В федерации также сообщили, что по итогам турнира Нурлыбек и Тимур  выполнили норматив спортивного звания «Мастер спорта международного класса».

Выражаем искреннюю благодарность всем тренерам Мангистауской области, которые подготовили наших спортсменов к международным соревнованиям. Пусть совместный труд и впредь приносит высокие результаты, - отметили в федерации.

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