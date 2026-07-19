Дзюдоисты из Мангистау завоевали «серебро» на чемпионате Азии

С 16 по 17 июля в Аммане, Иордания, прошел чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров. Спортсмены из Мангистауской области завоевали серебряные медали, передаёт Lada.kz .

Фото управления физической культуры и спорта области

В Аммане (Иордания) 17 июля завершился чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров. В турнире принимали участие более 150 спортсменов из 20 стран.

Спортивную честь Мангистау защищали воспитанники областного центра подготовки олимпийского резерва Ердаулет Джумабай и Аружан Сарсенова.

Ердаулет Джумабай выступал в весовой категории свыше 90 кг, а Аружан Сарсенова — в весовой категории до 57 кг.

По итогам соревнований оба спортсмена завоевали серебряные медали.