Плей-офф чемпионата мира по футболу: кто с кем сыграет в 1/16 финала

Завершился групповой этап на ЧМ-2026 по футболу. Путёвки в плей-офф завоевали 32 национальные команды, передает Lada.kz со ссылкой на Newtimes.kz .

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В 1/16 финала действующий чемпион мира Аргентина встретится с дебютантом соревнований — сборной Кабо-Верде. Бразилия сыграет против Японии, Франция — со Швецией, Испания — с Австрией, а Португалия поборется за выход в следующий раунд с Хорватией.

По итогам группового этапа путёвки в плей-офф завоевали 32 национальные команды. Среди участников решающей стадии — Аргентина, Бразилия, Германия, Испания, Франция, Англия, Португалия и Нидерланды. Завершили выступление на турнире сборные Чехии, Южной Кореи, Катара, Шотландии, Уругвая, Саудовской Аравии, Ирака, Иордании, Узбекистана и ряд других команд.

Расписание матчей 1/16 финала:

29 июня, 00:00 — ЮАР — Канада;

29 июня, 22:00 — Бразилия — Япония;

30 июня, 01:30 — Германия — Парагвай;

30 июня, 06:00 — Нидерланды — Марокко;

30 июня, 22:00 — Кот-д'Ивуар — Норвегия;

1 июля, 02:00 — Франция — Швеция;

1 июля, 06:00 — Мексика — Эквадор;

1 июля, 21:00 — Англия — ДР Конго;

2 июля, 01:00 — Бельгия — Сенегал;

2 июля, 05:00 — США — Босния и Герцеговина;

3 июля, 00:00 — Испания — Австрия;

3 июля, 04:00 — Португалия — Хорватия;

3 июля, 08:00 — Швейцария — Алжир;

3 июля, 23:00 — Австралия — Египет;

4 июля, 03:00 — Аргентина — Кабо-Верде;

4 июля, 06:30 — Колумбия — Гана.