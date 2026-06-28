11 человек погибли при крушении самолета школы парашютистов во Франции

В городе Томблен на северо-востоке Франция произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 11 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на CNN .

Скриншот из видео с сайта Zakon.kz

По предварительной информации, разбившийся самолет принадлежал школе парашютного спорта. На борту находились 11 человек — пилот, пять курсантов и пять инструкторов. Никто из них не выжил.

В связи с трагедией к месту крушения направился министр внутренних дел Франции, сообщили в МВД страны.

Причины авиакатастрофы пока не называются. На месте происшествия работают экстренные службы, начато расследование обстоятельств трагедии.

Подробности инцидента уточняются.