Виллу семьи Андреа Бочелли обокрали на 500 тысяч евро

В итальянском курортном городе Форте-деи-Марми злоумышленники обокрали виллу, принадлежащую семье всемирно известного тенора Андреа Бочелли. По предварительным данным, преступники похитили наличные деньги, ювелирные изделия, дорогие часы и брендовые сумки. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 500 тысяч евро, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: с сайта Wikipedia

По информации портала Il Tirreno, кража произошла в ночь на 28 июня в районе Виттория-Апуана. В тот момент виллу арендовала семья туристов из США, а владельцы дома отсутствовали.

Следствие считает, что преступники без труда проникли внутрь, так как дом оказался незапертым, а система сигнализации была отключена. Забрав ценные вещи, они скрылись, не оставив явных следов.

Расследование ведут карабинеры. Сейчас правоохранители изучают записи с городских камер видеонаблюдения, чтобы установить личности подозреваемых.

Мэр Форте-деи-Марми Бруно Мурци сообщил, что после произошедшего в городе были усилены меры безопасности. По его словам, к охране общественного порядка привлекли дополнительных полицейских и сотрудников частных охранных компаний, в городе уже работают 140 камер видеонаблюдения, а в ближайшее время установят еще 26. Глава муниципалитета также призвал владельцев недвижимости активнее использовать системы охранной сигнализации.