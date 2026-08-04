Почему дешевеет золото: рынки следят за ситуацией на Ближнем Востоке и статистикой из США

Стоимость золота в начале недели немного снизилась, поскольку инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, а также возможным ускорением инфляции. Дополнительное внимание рынков приковано к предстоящей публикации ключевых данных по рынку труда США, которые могут повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), передает Lada.kz со ссылкой на Reuters .

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Цена золота на спотовом рынке опустилась на 0,3% — до 4 030,34 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе закрылись снижением на 0,4%, до 4 090,50 доллара за унцию.

По словам аналитика компании Marex Эдварда Мейра, золото уже более месяца торгуется в диапазоне от 4 000 до 4 200 долларов за унцию. Поддержку драгоценному металлу оказывают ожидания роста инфляции, поскольку июльские экономические данные могут нивелировать июньское замедление роста цен.

На прошлой неделе сразу три представителя ФРС, не согласившиеся с решением сохранить ставку без изменений, заявили, что промедление с ее повышением может привести к сохранению инфляции выше целевого уровня в 2%. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что регулятор готов вновь повысить процентные ставки, если инфляционное давление не ослабнет.

Дополнительным фактором неопределенности остается обострение ситуации на Ближнем Востоке. В июле фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 20% после возобновления боевых действий между США и Ираном, а также атак на несколько танкеров в районе Омана. Рост цен на энергоносители усиливает ожидания того, что ФРС может дольше сохранять высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией, что традиционно оказывает давление на золото, не приносящее процентного дохода.

В понедельник Иран заявил, что не ведет переговоров с США и не планирует никаких встреч, опровергнув заявления президента США Дональда Трампа, ранее утверждавшего, что такие контакты должны были состояться.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за публикацией серии отчетов по американскому рынку труда, включая данные ADP по занятости в частном секторе и официальный отчет по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls). Эти показатели могут повлиять на ожидания относительно дальнейших решений ФРС.

Тем временем Банк Кореи сообщил о намерении начать закупки золота у местных производителей. Регулятор рассчитывает таким образом диверсифицировать источники поставок драгоценного металла и увеличить свои золотые резервы.

На рынке других драгоценных металлов ситуация складывается следующим образом: стоимость серебра практически не изменилась и составила 57,63 доллара за унцию. Платина подешевела на 1,6% — до 1 615,25 доллара, а палладий потерял 1,7%, опустившись до 1 252,62 доллара за унцию.