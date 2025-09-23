18+
23.09.2025, 09:07

Биологическую рекультивацию радиактивного хвостохранилища «Кошкар-Ата» планируют начать в Мангистау

Новости Актау 0 2 561 Ольга Максимова

Согласно результатам исследования 2024 года, уровень радиактивного загрязнения на территории хвостохранилища не превышает предельно допустимых норм, в связи с чем были рекомендованы работы по биологической рекультивации. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

По данным пресс-службы главы региона, работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» уже начались. С октября этого года на площади в 640 гектаров будет высажен 1 миллион саженцев саксаула, а также установлена современная система орошения.

- В настоящее время проводятся мероприятия по  ограждению территории хвостохранилища железным забором. Проект реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Аким области Нурдаулет Килыбай специально посетил хвостохранилище, ознакомившись  с проводимыми работами, - сообщили в пресс-службе акима области. 

В акимате объяснили, почему рекультивация будет выполнена в виде посадки саженцев саксаула.   

- Проект направлен на улучшение экологии региона, снижение факторов, влияющих на здоровье населения, а также на обеспечение долгосрочной экологической безопасности хвостохранилища. Согласно результатам исследования 2024 года, уровень радиоактивного загрязнения на территории хранилища не превышает предельно допустимых норм, в связи с чем были рекомендованы работы по биологической рекультивации. На этой основе был разработан проект «Создание зелёной защитной зоны на 2025-2026 годы», - сообщили в акимате области. 

Аким Мангистау ознакомился с проектом и отметил стратегическое значение рекультивации для региона. 

«Хвостохранилище Кошкар-Ата – проблема, которая давно вызывает обеспокоенность у населения. Сегодня начатые работы – важный шаг на пути к оздоровлению экологии. Мы заинтересованы в том, чтобы реализовать этот проект системно и открыто. Он находится под контролем Главы государства и должен быть завершён до конца 2026 года», – сказал Нурдаулет Килыбай.
 

Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.

В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища.

В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.

В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в 3 километра.

В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 гектаров земли.

В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.

Позже, в этом же году, конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.

В 2021 году власти сообщали о том, что разработали план рекультивации хвостохранилища. Планировалось до 2025 года создать вокруг объекта защитную зеленую зону площадью 150 гектаров.

В 2023 году сообщалось о том, что работы по рекультивации хвостохранилища подорожали почти в три раза. На работы по рекультивации хвостохранилища необходимо 49,5 миллиарда тенге.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если радиоактивный уровень нормальный, то пусть все чиновники с семьями переезжают жить поближе к хвостохранилищу.
23.09.2025, 06:15
