Жители 6 микрорайона Актау жалуются на перебои с водой

В редакцию Lada.kz обратились жильцы домов №35 и №33 в 6 микрорайоне. По словам горожан, они часто сталкиваются с перебоями водоснабжения. Люди неоднократно обращались в акимат, КСК и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», однако, по их словам, проблема не решается.

По словам жильцов домов №35 и №33 в 6 микрорайоне, вода отключается практически постоянно и, что самое главное, без какого-либо предупреждения.

Складывается ощущение, что при любой аварии или ремонтных работах в городе в первую очередь отключают именно наши два дома. Причём без предварительного уведомления и каких-либо разъяснений. Жители пытаются дозвониться и выяснить причины, однако получается настоящий замкнутый круг: одни организации ссылаются на другие. КСК и КЖСА перекладывают ответственность друг на друга, а конкретного ответа и решения люди так и не получают. В итоге страдают обычные жители, семьи с детьми и пожилые люди, - жалуются люди.

Горожане отмечают, что не хотят конфликтов или скандалов, а лишь просят нормального человеческого отношения и элементарного уважения к жителям их домов.

Если происходят отключения, люди хотя бы должны быть заранее предупреждены и понимать сроки устранения проблемы. А если проблема носит системный характер, значит, на неё уже необходимо обратить внимание на уровне акимата и принять соответствующие меры, - подчеркнули жильцы.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».