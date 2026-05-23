18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.8
545.99
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.05.2026, 16:33

Жители 6 микрорайона Актау жалуются на перебои с водой

Коммунальная жизнь 0 1 288 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жильцы домов №35 и №33 в 6 микрорайоне. По словам горожан, они часто сталкиваются с перебоями водоснабжения. Люди неоднократно обращались в акимат, КСК и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», однако, по их словам, проблема не решается.

Фото автора
Фото автора

Похожие новости

По словам жильцов домов №35 и №33 в 6 микрорайоне, вода отключается практически постоянно и, что самое главное, без какого-либо предупреждения.

Складывается ощущение, что при любой аварии или ремонтных работах в городе в первую очередь отключают именно наши два дома. Причём без предварительного уведомления и каких-либо разъяснений. Жители пытаются дозвониться и выяснить причины, однако получается настоящий замкнутый круг: одни организации ссылаются на другие. КСК и КЖСА перекладывают ответственность друг на друга, а конкретного ответа и решения люди так и не получают. В итоге страдают обычные жители, семьи с детьми и пожилые люди, - жалуются люди.

Горожане отмечают, что не хотят конфликтов или скандалов, а лишь просят нормального человеческого отношения и элементарного уважения к жителям их домов.

Если происходят отключения, люди хотя бы должны быть заранее предупреждены и понимать сроки устранения проблемы. А если проблема носит системный характер, значит, на неё уже необходимо обратить внимание на уровне акимата и принять соответствующие меры, - подчеркнули жильцы.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

При аварийных отключениях наши сотрудники своевременно устраняют неполадки и сразу восстанавливают водоснабжение. О всех отключениях мы заранее уведомляем жителей через Telegram-чат акимата, а также в Facebook и Instagram, - отметили в коммунальной службе.

0
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь