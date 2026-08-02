Горячей воды не будет в Актау до конца августа

В связи с продолжением ремонтных работ на магистральном трубопроводе, сроки возобновления подачи горячей воды перенесли, сообщает Lada.kz .

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В ТОО «МАЭК» предупредили жителей Актау о переносе возобновления подачи горячей воды.

Уважаемые жители Актау. В связи с продолжением ремонтных работ на магистральном трубопроводе возобновление подачи горячей воды переносится на конец августа, - сообщили в пресс-службе энергокомбината.

Напомним, ранее сообщалось, что подача горячего водоснабжения будет полностью прекращена с 10:00 27 июня до 24:00 12 июля.

Позже срок завершения ремонтных работ продлили до 1 августа.