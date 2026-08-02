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02.08.2026, 12:37

Горячей воды не будет в Актау до конца августа

Коммунальная жизнь 0 2 539 Лиана Рязанцева

В связи с продолжением ремонтных работ на магистральном трубопроводе, сроки возобновления подачи горячей воды перенесли, сообщает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

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В ТОО «МАЭК» предупредили жителей Актау о переносе возобновления подачи горячей воды.

Уважаемые жители Актау. В связи с продолжением ремонтных работ на магистральном трубопроводе возобновление подачи горячей воды переносится на конец августа, - сообщили в пресс-службе энергокомбината.

Напомним, ранее сообщалось, что подача горячего водоснабжения будет полностью прекращена с 10:00 27 июня до 24:00 12 июля.

Позже срок завершения ремонтных работ продлили до 1 августа.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Горячая вода летом? Это из какой то другой, совковой жизни.
02.08.2026, 18:57
Ingul
Ingul
Все как обычно, каждый год. Блага актауской цивилизации. Позор. Руководители меняются, а проблемы остаются. Собираются делать город-курорт. Слава Богу питьевую воду пока дают.
02.08.2026, 12:49
Raiders
Raiders
Просто большое,человеческое спасибо,какая экономия семейного бюджета...
02.08.2026, 09:56
Pluto 9701
Pluto 9701
Это фиаско господа МАЭКовцы ну ничего страшного вы свои убытки вернете очередным поднятием тарифов для населения.
02.08.2026, 08:02
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