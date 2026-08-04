Жара, тушите свет! Актау испытывает масштабные перебои в электроснабжении

Из-за аварий на городских сетях без света остаются сразу несколько микрорайонов, а жители связывают происходящее с аномальной жарой и возросшей нагрузкой на изношенную электросетевую инфраструктуру, передаёт Lada.kz .

Актау. Фото автора

Жители Актау второй день подряд сообщают о масштабных отключениях электроэнергии в разных районах города. Перебои затрагивают сразу несколько микрорайонов и происходят как в дневное, так и в ночное время.

Так, вечером и в ночь с 3 на 4 августа электричество отсутствовало в 4, 5, 6, 7, 8 микрорайонах, а также в ряде верхних микрорайонов города. Днем 4 августа отключения вновь были зафиксированы в 5, 6, 7, 9, 11, 12 и 14 микрорайонах.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что причиной отключений стала авария на электрических сетях, однако подробности произошедшего не уточнили.

Сами жители предполагают, что аварийные отключения связаны с аномально высокой температурой воздуха. Из-за жары значительно увеличилось использование кондиционеров и другой климатической техники, что привело к росту нагрузки на электросети.

Между тем в ТОО «МАЭК» отметили, что энергокомбинат работает в штатном режиме и вырабатывает электроэнергию в соответствии с установленным графиком — 520 МВт. Таким образом, перебои связаны не с недостатком генерации, а с состоянием городской распределительной сети.

Ранее руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев сообщал, что одной из главных проблем электроснабжения Актау остается высокая степень износа кабельных сетей. По его словам, износ городской электрической инфраструктуры уже приближается к 70%. В условиях сильной жары кабельные линии перегреваются, не выдерживают повышенной нагрузки и выходят из строя, в результате чего без электроснабжения остаются отдельные дома и целые микрорайоны города.

Неделю назад сообщалось о перебоях в электроснабжении в Атырау из-за перетока электроэнергии в Мангистаускую область.