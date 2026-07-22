Шесть микрорайонов остались без электроэнергии в Актау

О перебоях с электроснабжением сообщили жители сразу нескольких микрорайонов.

Без света частично остались жители 4А, 7, 7А, 8, 9 и 14 микрорайонов.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что произошло частичное отключение электроэнергии.

В настоящее время аварийная бригада проводит работы по выявлению и устранению повреждения. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в коммунальной службе.