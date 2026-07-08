18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.98
533.87
6.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.07.2026, 17:05

Каракурты в Актау: что делать при встрече с опасным пауком

Экология 0 4 305 Сергей Кораблев

Местные жители продолжают жаловаться на появление каракуртов. Эпидимиологи  рассказали, как действовать при встрече с опасным пауком, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ
Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

Похожие новости

Очередной случай был зафиксирован вечером 7 июля в подъезде дома №24 в 28 микрорайоне, где жители обнаружили опасного паука.

Внештатный главный эпидемиолог Управления здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр напомнила, что летом активность каракуртов значительно возрастает, а их укус может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

Специалист рекомендует соблюдать простые меры предосторожности:

  • носить закрытую одежду при работе на улице;
  • использовать перчатки;
  • перед тем как надеть одежду и обувь, тщательно их проверять;
  • соблюдать особую осторожность в высокой траве, среди камней, в подсобных помещениях и других местах, где могут прятаться пауки.

Что делать, если вы увидели каракурта?

По словам специалистов, не стоит пытаться брать паука в руки или ловить его самостоятельно, особенно голыми руками. Лучше не приближаться к нему, ограничить доступ детей и домашних животных к этому месту и при возможности обратиться в соответствующие коммунальные или дезинсекционные службы для безопасного удаления опасного членистоногого.

Если каракурт обнаружен в квартире, подъезде или во дворе многоквартирного дома, жителям рекомендуется предупредить соседей и обратиться в обслуживающую организацию (КСК, ОСИ или управляющую компанию), чтобы организовать обработку территории при необходимости.

Если же укуса избежать не удалось, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если вас укусил каракурт - не теряйте времени и сразу обращайтесь в медицинское учреждение. Своевременное обращение к врачам значительно снижает риск развития тяжелых последствий, - призвала Марал Кадыр.

Напомним, местные жители продолжают сообщать о встречах с каракуртами. Горожане опасаются за безопасность детей и просят власти принять меры.

2
23
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь