Каракурты в Актау: что делать при встрече с опасным пауком

Местные жители продолжают жаловаться на появление каракуртов. Эпидимиологи рассказали, как действовать при встрече с опасным пауком, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

Очередной случай был зафиксирован вечером 7 июля в подъезде дома №24 в 28 микрорайоне, где жители обнаружили опасного паука.

Внештатный главный эпидемиолог Управления здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр напомнила, что летом активность каракуртов значительно возрастает, а их укус может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

Специалист рекомендует соблюдать простые меры предосторожности:

носить закрытую одежду при работе на улице;

использовать перчатки;

перед тем как надеть одежду и обувь, тщательно их проверять;

соблюдать особую осторожность в высокой траве, среди камней, в подсобных помещениях и других местах, где могут прятаться пауки.

Что делать, если вы увидели каракурта?

По словам специалистов, не стоит пытаться брать паука в руки или ловить его самостоятельно, особенно голыми руками. Лучше не приближаться к нему, ограничить доступ детей и домашних животных к этому месту и при возможности обратиться в соответствующие коммунальные или дезинсекционные службы для безопасного удаления опасного членистоногого.

Если каракурт обнаружен в квартире, подъезде или во дворе многоквартирного дома, жителям рекомендуется предупредить соседей и обратиться в обслуживающую организацию (КСК, ОСИ или управляющую компанию), чтобы организовать обработку территории при необходимости.

Если же укуса избежать не удалось, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если вас укусил каракурт - не теряйте времени и сразу обращайтесь в медицинское учреждение. Своевременное обращение к врачам значительно снижает риск развития тяжелых последствий, - призвала Марал Кадыр.

Напомним, местные жители продолжают сообщать о встречах с каракуртами. Горожане опасаются за безопасность детей и просят власти принять меры.