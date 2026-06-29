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29.06.2026, 16:33

Каракурты в Актау: жители боятся отпускать детей на улицу

Общество 0 1 597 Сергей Кораблев

Местные жители продолжают сообщать о встречах с каракуртами. Горожане опасаются за безопасность детей и просят власти принять меры, сообщает Lada.kz.

Кадры видео, улучшенные с помощью ИИ
Кадры видео, улучшенные с помощью ИИ

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Проблема с появлением каракуртов в Актау не теряет актуальности. Если раньше опасных пауков чаще встречали за пределами города, то теперь жители все чаще находят их в городской черте.

Так, местная жительница Наталья рассказала, что каракурт оказался сегодня, 29 июня, прямо в офисе, расположенном в 9 микрорайоне. По ее словам, одна из сотрудниц сильно испугалась и уничтожила паука.

Также один случай произошел в 10 микрорайоне. Жительница Зарина обнаружила каракурта возле своей работы рядом с жилыми домами. По ее словам, это оживленная территория, где ежедневно проходят взрослые и дети.

Еще одного каракурта заметили на каменистом участке побережья в районе 5А микрорайона.

Местные жители обеспокоены тем, что каракурты все чаще появляются в местах массового пребывания людей. Особенно жителей тревожит безопасность детей, которые могут случайно столкнуться с ядовитыми пауками во дворах, на прогулках или возле моря.

Люди просят компетентные службы провести обработку территорий и принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение каракуртов в городе.

 

 

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