Убийство срочника в Мангистау: осужденный экс-командир подал кассационную жалобу

Коллаж автора

Адвокат Азамат Сагал рассказал редакции Lada.kz, что осужденный экс-командир зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Дамир Досов выразил несогласие с приговором и подал кассационную жалобу.

Кассационная жалоба сейчас находится в производстве суда по уголовным делам. По поводу процесса еще пока неизвестно, не назначили судебное заседание, - сообщил он.

Защитник подчеркнул, что намерен подготовить возражение и тщательно готовиться к предстоящим разбирательствам.

Напомним, в сентябре прошлого года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью. Им оказался 19-летний Марат Баркулов.

На скамье подсудимых оказался Дамир Досов. В январе этого года состоялось первое судебное заседание. Досов заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего срочника.

24 января Дамиру Досову вынесен приговор за умышленное убийство Марата Баркулова согласно части 1 статьи 99 УК РК. Ему назначили 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Отец погибшего солдата – Ербол Кунтинов – рассказал, что не согласен с приговором суда.

Позже апелляция Военного суда оставила приговор осужденному Дамиру Досову без изменений.