В Актау 17-летнего парня сбили на проезжей части

Происшествие случилось 7 июня на проезжей части в 41 микрорайоне. Водитель автомобиля марки Lexus ES 350 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, передаёт Lada.kz .

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Подробности ДТП предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Водитель автомобиля Lexus ES 350 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, находившегося на проезжей части. В результате ДТП пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Департамент полиции Мангистауской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и призывает быть предельно внимательными на дорогах.