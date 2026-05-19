В Актау на пешеходном переходе сбили 46-летнюю женщину

Сегодня, 18 мая, на регулируемом пешеходном переходе между 13 и 17 микрорайонами произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Под колёса автомобиля попала 46-летняя женщина. Полиция области прокомментировала происшествие, передает Lada.kz .

По данным полиции, 18 мая примерно в 00:10 часов на регулируемом пешеходном переходе, расположенном между 13 и 17 микрорайонами, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки Nissan Tiida, допустил наезд на 46-летнюю женщину-пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту водитель привлечен к ответственности по статье 610 КоАП РК, - сообщили в полиции.

Автомашина водворена на специализированную штрафстоянку.

Для справки

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.