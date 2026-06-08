Мужчина пытался свести счеты с жизнью в Актау

Патрульные полицейские предотвратили суицид в Актау. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством после семейного конфликта. Подробности сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

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Инцидент произошел сегодня, 8 июня, в 4 микрорайоне в доме № 5.

Мужчина 1992 года рождения, находясь в эмоционально подавленном состоянии после семейного конфликта, намеревался совершить суицид. Житель Актау пытался выпрыгнуть из окна высотного дома.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульной полиции: лейтенанты полиции Ж. Берниязов и Д. Киікбай, а также старший лейтенант полиции Ж. Амантурлиев и лейтенант полиции М. Терекбайұлы. Благодаря профессиональным действиям и проведённым переговорам полицейским удалось установить контакт с мужчиной и предотвратить трагедию, - сообщили в ведомстве.

В результате житель города благополучно передан родственникам.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители дополнительно сообщили, что мужчину на месяц поместили в наркологический диспансер.