27.02.2026, 19:10

Брачные союзы и свобода слова: депутат из Мангистау разъяснила ключевые поправки в Конституции

Общество 0 683 Наталья Вронская

В Казахстане запланировано проведение референдума по внесению поправок в Конституцию. Депутат Мангистауского областного маслихата, предприниматель Ирина Беляева высказала мнение о необходимости обновления Основного закона и разъяснила ряд предлагаемых изменений, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По её словам, страна переживает период серьёзных преобразований, поэтому гражданам важно не оставаться в стороне и принять участие в голосовании. Она подчеркнула, что референдум является возможностью для каждого выразить свою позицию и проявить гражданскую ответственность.

Конституция – это не абстрактный документ. Это правила нашей обычной жизни: про семью, безопасность, труд, образование детей, уважение к человеку. Это то, что работает каждый день, даже когда мы об этом не задумываемся. Сейчас часто слышу: «Зачем менять?». Приведу пример, который всем понятен. Раньше мы писали бумажные письма и ждали ответа неделями. Потом появился телефон. Затем электронная почта. Сегодня – электронные сервисы, цифровые документы, искусственный интеллект. Жизнь изменилась, и главный документ страны тоже должен соответствовать времени, чтобы работать сегодня и защищать завтрашний день, - объяснила Ирина Беляева.

Говоря о содержании поправок, Ирина Беляева обратила внимание на конкретизацию положения о семье. По её мнению, закрепление в Конституции нормы о семье как союзе мужчины и женщины подчёркивает её значение как основы общества и будущего страны.

Конституция – это не «где-то наверху». Это основа нашей жизни, основа семьи, и важно, что сегодня это конкретизировано как союз мужчины и женщины, как ценность, от которой зависит будущее наших детей. Поэтому голосовать необходимо. Не потому что «надо», а потому что это наша ответственность – за себя, за детей и за будущее нашей страны, - говорит Ирина Валерьяновна.

Также она затронула вопрос свободы слова. В общественном пространстве высказываются опасения о возможных ограничениях, однако депутат отметила, что в стране продолжают функционировать различные медиа-ресурсы, в том числе с критической позицией. По её мнению, конституционные нормы должны одновременно обеспечивать свободу выражения мнений и устанавливать правовые границы, защищающие права граждан.

Все как по методичке твердят, что «свободу слова нарушат». Но давайте смотреть на факты: сегодня вокруг – множество оппозиционных каналов и передач, и никто их не запрещает. Если бы власть хотела, могла бы закрыть это быстро, но этого не происходит. Значит, свобода слова есть, и её важно сохранять дальше, - говорит Ирина Беляева.

Отдельно была обозначена тема свободы совести. Депутат указала, что Конституция не даёт моральных оценок, а формирует правовые рамки, направленные на защиту прав и интересов граждан, в том числе наиболее уязвимых.

Ирина Беляева считает, что обновление Конституции является закономерным процессом, поскольку меняются общественные отношения, технологии и формы взаимодействия государства и общества. По её мнению, главный документ страны должен соответствовать современным реалиям и обеспечивать защиту будущих поколений.

В завершении она подчеркнула важность участия в референдуме, отметив, что это ответственность каждого гражданина за будущее страны.

Напомним, ранее представитель Общественного совета региона и председатель Индийского этнокультурного объединения Надежда Вадодария высказала свою точку зрения о поправках в Конституцию, касаемых казахского и русского языка.

Мнение про некоторые новые пункты в проекте новой Конституции выразила член Палаты юридических консультантов Ажар Картбай. Также эксперт из Актау прокомментировала расширение статьи, касающейся свободы слова в стране. 

Председатель регионального экологического совета ECOJER, Адильбек Козыбаков, прокомментировал пункт, касающийся охраны окружающей среды и создания благоприятных условий для жизни и здоровья человека. 

Кроме того, член Совета деловых женщин Мангистауской области Надежда Вадодария высказала своё мнение о том, как норма, касающаяся семьи и брака, скажется на гражданах.

Также в ЦИКе Мангистауской области рассказали, как найти свой учсток для голосования через смартфон.

1
3
0
