Выпускник НИШ из Актау выбрил логотип школы на голове

Выпускник НИШ из Актау удивил всех необычной прической на последнем звонке. На голове он выбрил логотип школы и покрасил в зелёный цвет волосы, передаёт Lada.kz.
В социальной сети Threads появилась публикация с фото школьника, вызвавшее обсуждение среди пользователей. Автор публикации выразил возмущение внешним видом выпускника. На снимках юноша запечатлён с выбритым на голове логотипом школы и окрашенными в ярко-зелёный цвет волосами.
Ученик NIS устроил беспредел на последнем звонке. Пока одни готовились к экзаменам, этот решил выбрить на голове огромный казахский орнамент и покрасить его в ярко-зеленый цвет. Мне одному кажется, что у современных школьников окончательно исчезло чувство меры? — говорилось в публикации в социальной сети.
Однако в администрации школы сообщили, что автором возмущённого комментария оказался сам выпускник. По данным учреждения, парень намеренно опубликовал гневный пост о своей собственной причёске, тем самым привлёк внимание к своему необычному образу и вызвал активное обсуждение в комментариях.
Позже сам выпускник опубликовал ещё один пост-разоблачение, в котором рассказал, что его побудило к этому поступку.
После прошлого поста хочу отметить реакцию на тему самовыражения. Для меня это не про прическу или символ, а про важный личный момент. И да, этим учеником был я. Моя школа спокойно относится к таким вещам и не делает из этого проблему. Здесь есть пространство, где можно оставаться собой и не загонять всё в строгие рамки. НИШ для меня лучшая школа, потому что её по-настоящему люблю и ценю. Эта причёска - маленький, но искренний способ выразить уважение и благодарность этому месту, — написал он.
