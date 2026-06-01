18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.06.2026, 16:50

Выпускник НИШ из Актау выбрил логотип школы на голове

Общество 0 1 192 Лиана Рязанцева

Выпускник НИШ из Актау удивил всех необычной прической на последнем звонке. На голове он выбрил логотип школы и покрасил в зелёный цвет волосы, передаёт Lada.kz.

Фото: threads.com/@vermatiss
Фото: threads.com/@vermatiss

Похожие новости

В социальной сети Threads появилась публикация с фото школьника, вызвавшее обсуждение среди пользователей. Автор публикации выразил возмущение внешним видом выпускника. На снимках юноша запечатлён с выбритым на голове логотипом школы и окрашенными в ярко-зелёный цвет волосами.

Ученик NIS устроил беспредел на последнем звонке. Пока одни готовились к экзаменам, этот решил выбрить на голове огромный казахский орнамент и покрасить его в ярко-зеленый цвет. Мне одному кажется, что у современных школьников окончательно исчезло чувство меры? — говорилось в публикации в социальной сети.

Однако в администрации школы сообщили, что автором возмущённого комментария оказался сам выпускник. По данным учреждения, парень намеренно опубликовал гневный пост о своей собственной причёске, тем самым привлёк внимание к своему необычному образу и вызвал активное обсуждение в комментариях.

Позже сам выпускник опубликовал ещё один пост-разоблачение, в котором рассказал, что его побудило к этому поступку.

После прошлого поста хочу отметить реакцию на тему самовыражения. Для меня это не про прическу или символ, а про важный личный момент. И да, этим учеником был я. Моя школа спокойно относится к таким вещам и не делает из этого проблему. Здесь есть пространство, где можно оставаться собой и не загонять всё в строгие рамки. НИШ для меня лучшая школа, потому что её по-настоящему люблю и ценю. Эта причёска - маленький, но искренний способ выразить уважение и благодарность этому месту, — написал он.

8
8
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь