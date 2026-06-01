Выпускник НИШ из Актау выбрил логотип школы на голове

Выпускник НИШ из Актау удивил всех необычной прической на последнем звонке. На голове он выбрил логотип школы и покрасил в зелёный цвет волосы, передаёт Lada.kz .

Фото: threads.com/@vermatiss

В социальной сети Threads появилась публикация с фото школьника, вызвавшее обсуждение среди пользователей. Автор публикации выразил возмущение внешним видом выпускника. На снимках юноша запечатлён с выбритым на голове логотипом школы и окрашенными в ярко-зелёный цвет волосами.

Ученик NIS устроил беспредел на последнем звонке. Пока одни готовились к экзаменам, этот решил выбрить на голове огромный казахский орнамент и покрасить его в ярко-зеленый цвет. Мне одному кажется, что у современных школьников окончательно исчезло чувство меры? — говорилось в публикации в социальной сети.

Однако в администрации школы сообщили, что автором возмущённого комментария оказался сам выпускник. По данным учреждения, парень намеренно опубликовал гневный пост о своей собственной причёске, тем самым привлёк внимание к своему необычному образу и вызвал активное обсуждение в комментариях.

Позже сам выпускник опубликовал ещё один пост-разоблачение, в котором рассказал, что его побудило к этому поступку.