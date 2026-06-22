Скандал в детской больнице Актау получил неожиданное продолжение

Жалобу местной жительницы на отказ в оказании помощи ее внучке в детской больнице прокомментировали в управлении здравоохранения, сообщает Lada.kz .

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Как объяснили чиновники, ребенок обратился в приемный покой в сопровождении законного представителя с жалобами на снижение слуха после купания в бассейне. Жалобы на боль, повышение температуры тела, ухудшение общего состояния либо иные признаки острого заболевания отсутствовали.

Пациент был своевременно осмотрен врачом-оториноларингологом с проведением эндоскопического исследования ЛОР-органов. По результатам обследования установлен диагноз H61.2 «Серная пробка». Снижение слуха было обусловлено попаданием воды в наружный слуховой проход и набуханием имеющейся серной пробки после купания. По итогам осмотра признаков острого воспалительного процесса, травмы, осложнений либо иных состояний, требующих оказания экстренной медицинской помощи или госпитализации, не выявлено. Пациенту даны необходимые медицинские рекомендации для дальнейшего наблюдения и лечения в амбулаторных условиях, - сообщили в облздраве.

Диагноз H61.2 «Серная пробка» согласно действующим клиническим протоколам Министерства здравоохранения РК не относится к экстренным состояниям и не является показанием для госпитализации в круглосуточный стационар. Удаление серной пробки представляет собой плановую амбулаторную манипуляцию и выполняется при наличии соответствующих условий и показаний в рамках амбулаторного приема.

Следует понимать, что приемный покой многопрофильной детской больницы предназначен прежде всего для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам с состояниями, представляющими угрозу жизни и здоровью. Направление ресурсов экстренной службы на случаи, не требующие неотложного вмешательства, противоречит принципам организации медицинской помощи и может повлиять на своевременность оказания помощи детям, действительно нуждающимся в экстренном лечении. Таким образом, медицинская помощь пациенту была оказана своевременно, квалифицированно и в полном соответствии с действующими клиническими протоколами, нормативными правовыми актами и стандартами здравоохранения РК, - говорят чиновники.

В управлении здравоохранения подчеркнули, что распространение информации о якобы имевшем место отказе в оказании медицинской помощи не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Решения медицинских работников были основаны исключительно на объективной клинической картине, медицинских показаниях и требованиях действующего законодательства.

Напомним, после визита в детскую больницу Актау семья вызвала полицию.