В Актау убрали около 30 незаконно установленных палаток на побережье

В районе Солдатского пляжа местные власти выявили и заставили владельцев убрать около 30 незаконно установленных палаток, которые сдавались в аренду. Работы провели в рамках рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением правил использования прибрежной территории, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным пресс-службы городского акимата, на побережье Солдатского пляжа в районе жилого массива «Акжелкен» в ходе рейда были выявлены около 30 незаконно установленных палаток.

Все они были убраны, а в отношении владельцев приняты меры административного воздействия в соответствии с законодательством.

Уважаемые предприниматели! Просим вас не осуществлять незаконную торговую деятельность на побережье. Также обращаемся к жителям и гостям города с просьбой соблюдать чистоту на пляжах, не нарушать общественный порядок и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, — отметил подполковник полиции Нурлан Рахаев, заместитель начальника отдела общественной безопасности управления полиции Актау.

В акимате подчеркнули, что рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности на морском побережье будут проводиться на регулярной основе.

Напомним, в 2025 году на побережье Солдатского пляжа было демонтировано около 150 объектов, установленных без соответствующих разрешений, включая навесы, палатки, беседки, тиры, силомеры и детские игровые зоны.