«Каждая спасенная кошка - это чья-то жизнь»: пара из Актау мечтает открыть приют и просит поддержки

История молодой пары из Актау, которая за восемь лет совместной жизни приютила более десятка бездомных кошек, получила продолжение. Теперь супруги решили объединить неравнодушных людей, чтобы помогать животным вместе, а в будущем надеются открыть собственный приют, сообщает Lada.kz .

Алексей и его девушка Мария. Фото Алексея Дандикулова

Ранее мы уже рассказывали о молодой семье, которая за годы совместной жизни спасла десятки бездомных кошек. Сегодня у супругов дома живут 12 питомцев, каждый из которых когда-то оказался на улице и получил второй шанс благодаря заботе хозяев.

Теперь Алексей Дадикулов и его девушка решили сделать следующий шаг. Они создали страницу в Instagram и группу в WhatsApp, которые станут площадками для помощи бездомным животным.

По словам молодого человека, цель проекта - объединить людей, которым небезразлична судьба кошек. В группе планируют размещать информацию о животных, нуждающихся в лечении, передержке или новом доме, а также помогать другим волонтерам и жителям города, столкнувшимся с подобной ситуацией.

Мы понимаем, что невозможно забрать домой каждую кошку. Но если нас станет больше, то и спасенных жизней станет намного больше. Хотим создать сообщество, где люди смогут помогать друг другу и нашим хвостикам, - говорит Алексей.

В дальнейшем молодая пара рассматривает возможность создания полноценного приюта для кошек. Пока это только идея, однако супруги уверены, что начать необходимо именно с объединения неравнодушных жителей.

Сейчас Алексей Дадикулов обращается ко всем жителям Актау с просьбой поддержать инициативу.

Обращаюсь к вам с небольшой просьбой. Если у вас будет возможность, помогите, пожалуйста, с продвижением нашей группы для котиков. Мы создали её, чтобы объединить неравнодушных людей, помогать нашим хвостикам и поддерживать других участников сообщества. Буду очень признателен, если вы сможете вступить в группу и, по возможности, поделиться ссылкой с другими. Для нас это действительно большая помощь. Заранее огромное спасибо за ваше внимание, доброту и поддержку, - обратился Алексей Дадикулов.

По словам молодой пары, именно с объединения людей начинается любое большое дело. Они надеются, что со временем вокруг проекта сформируется активное сообщество добровольцев, благодаря которому удастся помочь значительно большему количеству животных, а затем воплотить в жизнь главную мечту - открыть в Актау приют для кошек.

Каждая новая подписка, уверены супруги, - это еще один шанс для бездомного животного обрести помощь, а возможно, и новый дом.

Напомним, из соцсетей мы узнали об Алексее, который со своей девушкой содержит 10 кошек. Трогательная кошачья история по ссылке здесь.

Спустя время вопреки трудностям кошек в семье стало даже больше.