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12.07.2026, 18:55

«Каждая спасенная кошка - это чья-то жизнь»: пара из Актау мечтает открыть приют и просит поддержки

Общество 0 3 360 Сергей Кораблев

История молодой пары из Актау, которая за восемь лет совместной жизни приютила более десятка бездомных кошек, получила продолжение. Теперь супруги решили объединить неравнодушных людей, чтобы помогать животным вместе, а в будущем надеются открыть собственный приют, сообщает Lada.kz.

Алексей и его девушка Мария. Фото Алексея Дандикулова
Алексей и его девушка Мария. Фото Алексея Дандикулова

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Ранее мы уже рассказывали о молодой семье, которая за годы совместной жизни спасла десятки бездомных кошек. Сегодня у супругов дома живут 12 питомцев, каждый из которых когда-то оказался на улице и получил второй шанс благодаря заботе хозяев.

Теперь Алексей Дадикулов и его девушка решили сделать следующий шаг. Они создали страницу в Instagram и группу в WhatsApp, которые станут площадками для помощи бездомным животным.

По словам молодого человека, цель проекта - объединить людей, которым небезразлична судьба кошек. В группе планируют размещать информацию о животных, нуждающихся в лечении, передержке или новом доме, а также помогать другим волонтерам и жителям города, столкнувшимся с подобной ситуацией.

Мы понимаем, что невозможно забрать домой каждую кошку. Но если нас станет больше, то и спасенных жизней станет намного больше. Хотим создать сообщество, где люди смогут помогать друг другу и нашим хвостикам, - говорит Алексей.

В дальнейшем молодая пара рассматривает возможность создания полноценного приюта для кошек. Пока это только идея, однако супруги уверены, что начать необходимо именно с объединения неравнодушных жителей.

Сейчас Алексей Дадикулов обращается ко всем жителям Актау с просьбой поддержать инициативу.

Обращаюсь к вам с небольшой просьбой. Если у вас будет возможность, помогите, пожалуйста, с продвижением нашей группы для котиков. Мы создали её, чтобы объединить неравнодушных людей, помогать нашим хвостикам и поддерживать других участников сообщества. Буду очень признателен, если вы сможете вступить в группу и, по возможности, поделиться ссылкой с другими. Для нас это действительно большая помощь. Заранее огромное спасибо за ваше внимание, доброту и поддержку, - обратился Алексей Дадикулов.

По словам молодой пары, именно с объединения людей начинается любое большое дело. Они надеются, что со временем вокруг проекта сформируется активное сообщество добровольцев, благодаря которому удастся помочь значительно большему количеству животных, а затем воплотить в жизнь главную мечту - открыть в Актау приют для кошек.

Каждая новая подписка, уверены супруги, - это еще один шанс для бездомного животного обрести помощь, а возможно, и новый дом.

Напомним, из соцсетей мы узнали об Алексее, который со своей девушкой содержит 10 кошек. Трогательная кошачья история по ссылке здесь.

Спустя время вопреки трудностям кошек в семье стало даже больше.

 

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