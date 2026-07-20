«Нет уважения к чужому труду»: водители автобусов Актау попросили пассажиров соблюдать чистоту

Водители общественного транспорта Актау обратились к жителям с просьбой бережнее относиться к городским автобусам. По их словам, ежедневно после рейсов в салонах остается большое количество мусора, передаёт Lada.kz .

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Как рассказали работники ТОО «Каспий Авто Парк», практически ежедневно после завершения маршрутов работники находят в автобусах пустые пластиковые бутылки, упаковки от продуктов, шелуху от семечек, использованные средства личной гигиены и другой бытовой мусор. Кроме того, пассажиры нередко пачкают сиденья и поручни.

Нет уважения к труду людей, которые ежедневно убирают автобусы. Каждый день им приходится очищать салоны от мусора, оставленного пассажирами, — говорят сотрудники автопарка.

По словам водителей, подобное отношение не только ухудшает санитарное состояние салонов, но и ускоряет износ общественного транспорта.

В компании отмечают, что ранее в автобусах регулярно транслировались видеоролики с призывом соблюдать чистоту и уважать общественное имущество. Однако, как показывает практика, такие обращения не принесли желаемого результата.

Дополнительные сложности возникли после того, как в городских автобусах перестали работать кондукторы. Теперь контролировать поведение пассажиров стало значительно сложнее.

Чистота в автобусах зависит не только от работы сотрудников автопарка, но и от ответственности каждого пассажира, — подчеркнули в компании.

Водители общественного транспорта призывают жителей проявлять элементарную культуру поведения: не оставлять после себя мусор, не портить имущество и помнить, что общественный транспорт ежедневно используют тысячи горожан.