Жительница Мангистау запустила AI-платформу, помогающую выбрать профессию

Фото ЦОК региона, сгенерированные с помощью ИИ

По информации регионального центра общественных коммуникаций, в основу платформы легли широко применяемые в мире и научно обоснованные методики, такие как RIASEC и MBTI, адаптированные на казахский язык. Вопросы максимально упрощены и представлены одновременно на казахском и русском языках, чтобы они были понятны учащимся.

Одна из главных проблем профориентации заключается в том, что большинство тестов доступно только на русском языке. Из-за этого ученики 9-11 классов не всегда полностью понимают вопросы, что может привести к ошибкам при выборе будущей профессии. Поэтому мы адаптировали вопросы на казахский язык и сделали их максимально понятными, - отметила Жанымнур Сакенкызы.

Одной из ключевых особенностей платформы является наличие консультанта на основе искусственного интеллекта. После прохождения тестирования пользователь может задать AI-консультанту любые вопросы по своим результатам. Например, если тест выявил высокий уровень лингвистического интеллекта, можно сразу узнать, что это означает и какие профессии наиболее соответствуют таким способностям.

По словам автора проекта, это не обычный ChatGPT. Информация на платформе регулярно обновляется. Например, при изменении проходных баллов ЕНТ или других параметров системы образования база данных также оперативно актуализируется. Кроме того, платформа адаптирована под систему образования Казахстана и требования ЕНТ. Она предлагает не только международные названия профессий, но и конкретные специальности в казахстанских вузах с учетом профильных предметов абитуриента.

Платформа предназначена не только для выпускников школ, но и для взрослых, которые хотят сменить профессию или лучше понять свои способности. Каждый пользователь может скачать полный отчет по результатам тестирования в формате PDF. Это также удобно для специалистов по профессиональной ориентации, - подчеркнула автор проекта.

На сегодня платформой уже воспользовались более 100 школьников, определившихся с выбором будущей профессии. Сервис предоставляется на платной основе. Вместе с тем автор проекта заявила, что в случае государственной поддержки готова рассмотреть возможность бесплатного внедрения платформы в школах.