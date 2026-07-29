18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.17
543.26
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.07.2026, 13:26

Жительница Мангистау запустила AI-платформу, помогающую выбрать профессию

Общество 0 1 728 Сергей Кораблев

Местная жительница Жанымнур Муратбекова разработала казахоязычную платформу Anyqta.AI, которая с помощью искусственного интеллекта помогает школьникам, абитуриентам и взрослым определить наиболее подходящую профессию, сообщает Lada.kz.

Фото ЦОК региона, сгенерированные с помощью ИИ
Фото ЦОК региона, сгенерированные с помощью ИИ

Похожие новости

По информации регионального центра общественных коммуникаций, в основу платформы легли широко применяемые в мире и научно обоснованные методики, такие как RIASEC и MBTI, адаптированные на казахский язык. Вопросы максимально упрощены и представлены одновременно на казахском и русском языках, чтобы они были понятны учащимся.

Одна из главных проблем профориентации заключается в том, что большинство тестов доступно только на русском языке. Из-за этого ученики 9-11 классов не всегда полностью понимают вопросы, что может привести к ошибкам при выборе будущей профессии. Поэтому мы адаптировали вопросы на казахский язык и сделали их максимально понятными, - отметила Жанымнур Сакенкызы.

Одной из ключевых особенностей платформы является наличие консультанта на основе искусственного интеллекта. После прохождения тестирования пользователь может задать AI-консультанту любые вопросы по своим результатам. Например, если тест выявил высокий уровень лингвистического интеллекта, можно сразу узнать, что это означает и какие профессии наиболее соответствуют таким способностям.

По словам автора проекта, это не обычный ChatGPT. Информация на платформе регулярно обновляется. Например, при изменении проходных баллов ЕНТ или других параметров системы образования база данных также оперативно актуализируется. Кроме того, платформа адаптирована под систему образования Казахстана и требования ЕНТ. Она предлагает не только международные названия профессий, но и конкретные специальности в казахстанских вузах с учетом профильных предметов абитуриента.

Платформа предназначена не только для выпускников школ, но и для взрослых, которые хотят сменить профессию или лучше понять свои способности. Каждый пользователь может скачать полный отчет по результатам тестирования в формате PDF. Это также удобно для специалистов по профессиональной ориентации, - подчеркнула автор проекта.

На сегодня платформой уже воспользовались более 100 школьников, определившихся с выбором будущей профессии. Сервис предоставляется на платной основе. Вместе с тем автор проекта заявила, что в случае государственной поддержки готова рассмотреть возможность бесплатного внедрения платформы в школах.

3
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
myxa
myxa
LADA.KZ трансформируется в рекламную прокладку? или это дополнительный заработок для сайта?
30.07.2026, 01:47
Банкир
Банкир
А почему нет сноски - реклама???
29.07.2026, 20:23
Raiders
Raiders
Лохотрон
29.07.2026, 10:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь