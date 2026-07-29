Сразу четыре села в Мангистау отказались от алкоголя

Сразу четыре населенных пункта Бейнеуского района присоединились к проекту «Безалкогольное село». Жители и предприниматели добровольно отказались от продажи и употребления горячительных напитков, чтобы повысить уровень общественной безопасности и укрепить правопорядок, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

По информации областной прокуратуры, в рамках реализации проекта «Айқын нәтиже» по инициативе прокуратуры Бейнеуского района к числу «Безалкогольных сел» присоединились села Есет, Толеп, Турыш и Тажен.

В этих населенных пунктах проживают более 2,6 тысячи человек. Люди поддержали инициативу, направленную на создание благополучной и безопасной среды.

В рамках проекта жители и местные предприниматели на добровольной основе отказались от реализации и употребления алкогольной продукции, объединив усилия для укрепления общественного порядка.

В надзорном органе отметили, что инициатива направлена на профилактику правонарушений, бытового насилия и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также на формирование культуры здорового образа жизни среди населения.

Напомним, в селе Беки уже четыре года не продают алкоголь. По словам местных жителей, после добровольного отказа от спиртного жизнь стала спокойнее: здесь не регистрируют преступлений, молодежь все чаще выбирает спорт, а на семейных праздниках алкоголь заменили шубатом и кумысом. Корреспондент Lada.kz побывал в Беки, чтобы узнать, действительно ли это решение изменило жизнь сельчан.