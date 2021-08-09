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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 79

Актауские дзюдоисты стали призерами Кубка Европы

В Оренбурге 5 августа прошел Кубок Европы по дзюдо. Победителями стали двое спортсменов из Актау. Об этом сообщили в ЦОК Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
Золото и бронзу завоевали Аскар Наркулов и Сунгат Жубаткан, представлявшие Мангистаускую область в составе сборной страны.

В первой встрече Аскар Наркулов победил дзюдоиста из Таджикистана. Во второй встрече сошелся в борьбе с голландским спортсменом.

- В финале Аскар одержал победу над представителем из Азербайджана. Бронзовым призером стал Сунгат Жубаткан. По итогам соревнований копилка сборной Казахстана пополнилась пятью медалями. Спортсмены выражают благодарность главе федерации дзюдо Мангистауской области Асылбеку Жолдыбаеву и руководителю областного управления физической культуры и спорта Канату Жумабаеву за поддержку на турнире, – сообщили в ЦОК Мангистауской области.

Актауские дзюдоисты стали призерами Кубка Европы



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