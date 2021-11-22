Туши кабанов обнаружили в багажниках машин полицейские в Мангистауской области

Фото предоставлено полицией

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» 18 ноября около 02:30 сотрудниками отдела полиции Бейнеуского района проведена проверка автомобилей марок «Dodge Dakota» и «Mitsubishi Delica» на автодороге Бейнеу-Актау. В багажниках автомашин обнаружено 6 тушек кабанов и 2 кабанят.



- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по чачти 3 статьи 337 Уголовного Кодекса РК (Незаконная охота). Начато расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.