Требуется помощь

Обращаюсь к вам с личной просьбой в надежде на вашу помощь.Самат Саламат Бактыбекулы 26.09.2018 года рождения, родился с диагнозом «ВПР-микротия, атрезия наружного слухового прохода справа, двусторонняя кондуктивная тугоухость справа 3-4 степени, слева - 1-ой степени». Требуется сложная и дорогостоящая операция по открытию слухового прохода и реконструкции ушной раковины. Такой вид операции проводит в г.НурСултане приглашённый иностранный специалист ЛОР-хирург Ашеш Бхумкар.Сумма операции 47 000$ США.Очень прошу вас по возможности помочь и оказать посильную финансовую помощь моей семье.Наши реквизиты :4400 4301 1504 7646 (Kaspi ваnk)+7 700 295 38 22 Жалгасова Улжалга (мама ребёнка)4405 6397 1359 1278 (Halyk ваnk)+7 702 794 97 45 Адракова Светлана (бабушка ребёнка)