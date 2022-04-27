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ЛАДА.kz » Требуется помощь

qwerty

Опубликовано: Сегодня, 23:16

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Требуется помощь

Обращаюсь к вам с личной просьбой в надежде на вашу помощь.

Самат Саламат Бактыбекулы 26.09.2018 года рождения, родился с диагнозом «ВПР-микротия, атрезия наружного слухового прохода справа, двусторонняя кондуктивная тугоухость справа 3-4 степени, слева - 1-ой степени». Требуется сложная и дорогостоящая операция по открытию слухового прохода и реконструкции ушной раковины. Такой вид операции проводит в г.НурСултане приглашённый иностранный специалист ЛОР-хирург Ашеш Бхумкар.
Сумма операции 47 000$ США.

Очень прошу вас по возможности помочь и оказать посильную финансовую помощь моей семье.

Наши реквизиты :
4400 4301 1504 7646 (Kaspi ваnk)
+7 700 295 38 22 Жалгасова Улжалга (мама ребёнка)
4405 6397 1359 1278 (Halyk ваnk)
+7 702 794 97 45 Адракова Светлана (бабушка ребёнка)

kt-salamat.pdf [476,03 Kb] (cкачиваний: 0)
1651037898437_vypiska-salamat.pdf [934,16 Kb] (cкачиваний: 1)



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