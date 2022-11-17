



Здравствуйте, неравнодушные люди!Моей дочери требуется помощь.Я мать-одиночка. Моя дочь Доскалиева Алина, инвалид 2 группы, отец у неё умер (онкология - РАК лёгких) в 2018 году. Сейчас нам нужно срочно ехать на операцию для того, чтобы дочь могла разговаривать и дышать самостоятельно. Всё произошло в 2020 году 20 октября. Всё случилось из-за падения с 6 этажа по адресу: 1 микрорайон, 8 дом. Была операция в Астане, но врачи поставили неправильный диагноз. Нам уже помогали, делали сбор на прошлую операцию. Спасибо всем большое за помощь. Отчёт о том, куда уходят деньги, будем предоставлять желающим на вацап. В этом году была одобрена операция по КВОТЕ в Алматы в клинике Сызганова на повторную операцию с правильным диагнозом. Сейчас мы нуждаемся в финансовой поддержке для того, чтобы могли купить билеты туда и обратно, снять временное жильё и пройти жизненно важную реабилитацию по восстановлению здоровья. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто не останется равнодушным и поможет моей дочери, чтобы она могла жить как нормальный здоровый человек. Прошу всех, кто сможет помочь по мере возможности. Любая сумма для нас будет как шаг к выздоровлению.Реквизиты:Каспий ГолдАлина Д.Номер карты: