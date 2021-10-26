Требуется помощь

Здравствуйте! Я - мама маленькой Лейлы Канатбеккызы, нам диагностировали рак крови.Наши казахстанские врачи не могут помочь нам и сказали подавать документы на зарубежное лечение, но в зарубежном лечении комиссия отказала.Единственной надеждой было пройти лечение в Турецкой клинике. На это лечение мы потратили все наши сбережения и сбережения родственников, мы прошли несколько операций и химиотерапий. Болезнь временно отступила, но профессоры, которые нас лечат, сказали, что если не сделать последний закрепляющий курс лечения, то все наши старания и деньги будут потрачены впустую, если случится рецидив - Лейлу уже не смогут спасти.У нас больше не осталось никаких возможностей спасти дочь, кроме как просить помощи у соотечественников.Дорогие наши сограждане, пожалуйста, помогите спасти дочь, она еще не видела нормальной жизни и храбро борется с болезнью. Мы обязательно вылечим нашу Лейлу с вашей помощью. Просим вас о помощи, нам осталось собрать на последний, завершающий курс лечения, после этого Лейла сможет жить. Прошу, не оставляйте нас одних в этой беде.Номер привязанный к Kaspi Gold+ 7 702 295 75 00 Гулдана ОтароваНародный банк:Sberbank РК: