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ЛАДА.kz » Требуется помощь

qwerty

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 154

Требуется помощь

Здравствуйте! Я - мама маленькой Лейлы Канатбеккызы, нам диагностировали рак крови.

Наши казахстанские врачи не могут помочь нам и сказали подавать документы на зарубежное лечение, но в зарубежном лечении комиссия отказала.

Единственной надеждой было пройти лечение в Турецкой клинике. На это лечение мы потратили все наши сбережения и сбережения родственников, мы прошли несколько операций и химиотерапий. Болезнь временно отступила, но профессоры, которые нас лечат, сказали, что если не сделать последний закрепляющий курс лечения, то все наши старания и деньги будут потрачены впустую, если случится рецидив - Лейлу уже не смогут спасти.

У нас больше не осталось никаких возможностей спасти дочь, кроме как просить помощи у соотечественников.


Дорогие наши сограждане, пожалуйста, помогите спасти дочь, она еще не видела нормальной жизни и храбро борется с болезнью. Мы обязательно вылечим нашу Лейлу с вашей помощью. Просим вас о помощи, нам осталось собрать на последний, завершающий курс лечения, после этого Лейла сможет жить. Прошу, не оставляйте нас одних в этой беде.

Номер привязанный к Kaspi Gold
+ 7 702 295 75 00 Гулдана Отарова

Народный банк:
4405 6397 5145 7522

Sberbank РК:
4263 4333 3072 4680

proforma-leyla-bahtybaeva.pdf [641,65 Kb] (cкачиваний: 12)



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