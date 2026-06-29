В Саудовоской Аравии произошло крушение вертолета: погибли все находящиеся на борту

В Саудовской Аравии разбился вертолет, принадлежащий компании Saudi Aramco. Как сообщили в Министерстве энергетики страны, авиакатастрофа произошла утром 28 июня в районе Рас-Таннура, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: magnific.com

По информации портала sabq.org, на борту находились 14 человек. Все они погибли. Отмечается, что жертвами крушения стали граждане Саудовской Аравии.

В настоящее время компетентные службы проводят расследование, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшей авиакатастрофы.