Турецкое судно с овощами и фруктами для России подверглось атаке БПЛА в Черном море — СМИ

Турецкое грузовое судно, следовавшее с партией свежих овощей и фруктов в Россию, подверглось атаке беспилотников в Черном море. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, передает Lada.kz.
По информации агентства, судно вышло из турецкого порта Самсун. Капитан Ялчын Шахин заявил, что корабль атаковали шесть или семь беспилотников. Инцидент произошел около 16:30 по местному времени.
В результате удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж самостоятельно приступил к тушению возгорания. По словам капитана, все находившиеся на судне остались живы.
Как сообщает турецкое информационное агенство İHA, пострадали четыре человека, трое из них — граждане Турции. Источник в турецком правительстве сообщил РИА Новости, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
По имеющимся данным, повреждения в результате пожара получили жилые помещения и носовая часть корабля. На борту находились 22 члена экипажа.
Украинская сторона на момент публикации сообщения официально не комментировала информацию об атаке.
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