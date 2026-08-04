Турецкое судно с овощами и фруктами для России подверглось атаке БПЛА в Черном море — СМИ

Турецкое грузовое судно, следовавшее с партией свежих овощей и фруктов в Россию, подверглось атаке беспилотников в Черном море. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости , передает Lada.kz .

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По информации агентства, судно вышло из турецкого порта Самсун. Капитан Ялчын Шахин заявил, что корабль атаковали шесть или семь беспилотников. Инцидент произошел около 16:30 по местному времени.

В результате удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж самостоятельно приступил к тушению возгорания. По словам капитана, все находившиеся на судне остались живы.

Как сообщает турецкое информационное агенство İHA, пострадали четыре человека, трое из них — граждане Турции. Источник в турецком правительстве сообщил РИА Новости, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По имеющимся данным, повреждения в результате пожара получили жилые помещения и носовая часть корабля. На борту находились 22 члена экипажа.

Украинская сторона на момент публикации сообщения официально не комментировала информацию об атаке.