Зеленский анонсировал новые операции СБУ и кадровую чистку внутри службы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял главу Службы безопасности страны Александра Поклада, заслушал доклад о ходе операций по противодействию России и утвердил новые задачи для СБУ, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграмм-канал Владимира Зеленского.

Фото с телеграмм-канала Владимира Зеленского

По словам Владимира Зеленского, временно исполняющий председателя СБУ Александр Поклад представил ему приоритетные направления работы ведомства на август. А также рассказал об операциях по противодействию России.

Зеленский также заявил, что согласовал дальнейшие шаги по «очищению внутренней структуры» СБУ от сотрудников, которые, по его словам, «работают на себя, а не на Украину».

В завершение обращения президент поблагодарил сотрудников спецслужбы, которые, по его словам, защищают государство и граждан Украины.