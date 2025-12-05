18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.12.2025, 19:03

Убийство срочника в Мангистау: дело рассмотрят в Верховном суде

Происшествия 0 744 Лиана Рязанцева

Адвокат и мать осуждённого экс-командира зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Дамира Досова обратились в Верховный суд. Об этом сообщает фонд «НеМолчи.kz», передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Согласно информации фонда, адвокат и мать осуждённого бывшего командира Дамира Досова просят переквалифицировать обвинение с умышленного убийства (часть 1 статьи 99 УК) на часть 2 статьи 462 УК — «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть по неосторожности».

Мать Досова, Д., прямо пишет, что «это политика» и что дело «искусственно утяжелили». Помимо переквалификации, они просят привлечь к ответственности майора Майлиева, поскольку он сам зарядил магазин и вложил оружие в кабуру, а Досов считал оружие разряженным. Также они требуют признать нарушения в следствии и учесть личные обстоятельства матери (онкология, одиночество, бедственное положение), - говорится в сообщении фонда.

В фонде отметили, что им удалось связаться со свидетелями, сослуживцами погибшего Марата.

Один из них находился прямо рядом с Маратом в момент выстрела. Он рассказал, что Досов вошёл в палатку, пистолет был в кобуре на ремне. Он обратился к солдатам с нецензурными выражениями, вытащил пистолет, направил на парней, но не выстрелил - был только щелчок. Тогда Досов опустил пистолет, передёрнул затвор, снова поднял и выстрелил в лицо Марата. Марат не успел вздохнуть и упал, - рассказал свидетель фонду.

Ранее адвокат Азамат Сагал сообщил, что осужденный экс-командир зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Дамир Досов подал кассационную жалобу. 

Напомним, в сентябре прошлого года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью. Им оказался 19-летний Марат Баркулов.

На скамье подсудимых оказался Дамир Досов. В январе этого года состоялось первое судебное заседание. Досов заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего срочника.

24 января Дамиру Досову вынесен приговор за умышленное убийство Марата Баркулова согласно части 1 статьи 99 УК РК. Ему назначили 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. 

Отец погибшего солдата  рассказал, что не согласен с приговором суда.

Позже апелляция Военного суда оставила приговор осужденному без изменений.

