Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.05.2026, 11:50

Сестра убитого жителя Актау Александра Насибари требует справедливого расследования

Лиана Рязанцева

Рената Насибари записала видеообращение, в котором обвинила полицию Мангистауской области в бездействии и обратилась к Президенту, руководству Генеральной прокуратуры и МВД с просьбой взять расследование дела под контроль, передаёт Lada.kz.

В социальных сетях сестра убитого Александра Насибари, Рената, опубликовала видеообращение:

Сегодня я записываю это обращение, потому что мы уже не знаем, куда идти. Мы не можем добиться справедливого решения суда. В Актау происходит полный беспредел! Наши суды просто закрывают перед нами двери. Заседания постоянно отменяются, судьи меняются, и никто не хочет брать на себя ответственность за это дело. Правоохранительные органы, ГОВД Актау — все молчат. На наши вопросы нет ответов. Мой брат был жестоко убит, но те, кто это сделал, до сих пор не понесли наказания. Изначально полиция бездействовала, они вовремя не вызвали на допрос лиц, которые были последними, кто видел Сашу живым. В итоге основные подозреваемые Аллахвердиев Эльдар и его сын — просто покинули страну.

В своём обращении женщина также заявила, что в настоящее время подозреваемые находятся на территории Российской Федерации.

Каким-то образом, находясь в международном розыске, они смогли получить российское гражданство. Как это возможно? Почему люди, на чьих руках кровь, спокойно живут на свободе, пока мы обиваем пороги судов и прокуратуры? Нас даже не хотят признавать потерпевшей стороной в полной мере! Мы стучимся во все двери, но нас не слышат, - говорит она.

Сестра убитого обратилась к президенту, руководству генеральной прокуратуры и МВД с просьбой взять расследование дела под  контроль.

Пожалуйста, возьмите это дело под свой контроль. Мы требуем справедливости для моего брата. Мы требуем, чтобы виновные были экстрадированы и наказаны по всей строгости закона. Не дайте этому делу просто исчезнуть в кабинетах чиновников в Актау, - сказала Рената Насибари.

Редакция ожидает официального ответа от департамента полиции о ходе расследования.  

Напомним, Александр Насибари ушел из дома 24 ноября 2025 года. Восьмого декабря стало известно, что его нашли мертвым в районе радонового источника. Полицейские  заявили о двух подозреваемых – Эльдаре и Амире Аллахвердиевых. Сообщается, что они покинули страну. За информацию об их местонахождении объявлено вознаграждение.

