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13.07.2026, 10:06

Групповые драки, хулиганство и холодное оружие: полиция Актау напомнила подросткам об уголовной ответственности

Общество 0 2 331 Лиана Рязанцева

Что грозит подросткам и их родителям за участие в групповых драках, а также чем может обернуться хулиганство, ношение и применение холодного оружия, рассказали в управлении полиции Актау, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

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В полиции напомнили подросткам об уголовной ответственности за правонарушения.

За что могут привлечь к уголовной ответственности:

  • Участие в групповых драках и хулиганство

В соответствии со статьей 293 УК РК («Хулиганство») ответственность наступает за грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением насилия в отношении граждан либо использованием холодного оружия.

Наказывается штрафом в размере от 500 до двух тысяч МРП (от 2 162 500 до 8 650 000 теңге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

  • Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Согласно статье 106 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») за нанесение тяжких телесных повреждений с применением холодного оружия виновному может грозить лишение свободы.

  • Причинение вреда здоровью средней тяжести

Статья 107 УК РК предусматривают уголовную ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести вреда здоровью.

Наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 4 325 000 теңге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

  • Приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также убийство

Согласно статьям 24 и 99 УК РК, действия, создающие реальную угрозу жизни человека, могут быть квалифицированы как покушение на убийство. За это несовершеннолетним грозит лишение свободы.

В полиции также подчеркнули, что несовершеннолетних, совершивших подобные правонарушения, ставят на профилактический учет в подразделении ювенальной полиции. В отдельных случаях к ответственности могут привлечь и законных представителей подростков.

Судимость и другие последствия таких правонарушений могут повлиять на дальнейшее обучение и трудоустройство, в том числе при поступлении на службу в Вооруженные силы, правоохранительные и другие государственные органы, - заключили в полиции.

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