Групповые драки, хулиганство и холодное оружие: полиция Актау напомнила подросткам об уголовной ответственности

Что грозит подросткам и их родителям за участие в групповых драках, а также чем может обернуться хулиганство, ношение и применение холодного оружия, рассказали в управлении полиции Актау, передает Lada.kz .

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В полиции напомнили подросткам об уголовной ответственности за правонарушения.

За что могут привлечь к уголовной ответственности:

Участие в групповых драках и хулиганство

В соответствии со статьей 293 УК РК («Хулиганство») ответственность наступает за грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением насилия в отношении граждан либо использованием холодного оружия.

Наказывается штрафом в размере от 500 до двух тысяч МРП (от 2 162 500 до 8 650 000 теңге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Согласно статье 106 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») за нанесение тяжких телесных повреждений с применением холодного оружия виновному может грозить лишение свободы.

Причинение вреда здоровью средней тяжести

Статья 107 УК РК предусматривают уголовную ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести вреда здоровью.

Наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 4 325 000 теңге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также убийство

Согласно статьям 24 и 99 УК РК, действия, создающие реальную угрозу жизни человека, могут быть квалифицированы как покушение на убийство. За это несовершеннолетним грозит лишение свободы.

В полиции также подчеркнули, что несовершеннолетних, совершивших подобные правонарушения, ставят на профилактический учет в подразделении ювенальной полиции. В отдельных случаях к ответственности могут привлечь и законных представителей подростков.