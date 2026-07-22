В Жанаозене получили первую промышленную электроэнергию на новой газовой электростанции

Газовая электростанция мощностью 120 МВт в Жанаозене выдала первую промышленную электроэнергию. Как сообщили в АО НК «КазМунайГаз», это один из этапов реализации проекта гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт, передает Lada.kz.
АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. получили первую промышленную электроэнергию на газовой электростанции мощностью 120 МВт в Жанаозене.
В пресс-службе компании рассказали, что это важный этап в реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт в Казахстане.
Проект реализуется в рамках Программы низкоуглеродного развития КМГ и предусматривает объединение солнечной (50 МВт), газовой (120 МВт) и ветровой (77 МВт) генерации в единый энергетический комплекс. Как известно, в сентябре 2025 года КМГ и Eni запустили солнечную электростанцию, которая за время работы выработала порядка 62 млн кВт·ч электроэнергии, подтвердив эффективность солнечной генерации в регионе, - говорится в сообщении КМГ.
Отмечается, что на газовой электростанции смонтированы шесть газопоршневых агрегатов производства Wartsila, построена подстанция 110 кВ и продолжаются пуско-наладочные работы. В строительстве газовой электростанции задействовано более 1000 человек.
Завершающий этап приёмки в эксплуатацию запланирован в III квартале текущего года. По ветровой электростанции ведутся строительные работы. В целом, новый объект позволит наладить стабильное энергообеспечение дочерних предприятий КМГ в регионе. После ввода в эксплуатацию гибридной электростанции будет создано до 70 новых рабочих мест, - заключили в компании.
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