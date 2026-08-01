Съемки фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» завершились в Актау

В Актау 31 июля официально завершились съемки экшн-комедии «Доспехи Бога: Ультиматум». Об этом сообщила студия Sәlem Entertainment, задействованная в проекте, передаёт Lada.kz .

Фото: Sәlem Entertainment

Съемочная команда поблагодарила жителей Актау за гостеприимство, теплый приём и поддержку, оказанную участникам проекта во время съёмочного процесса.

По информации создателей, премьера картины состоится в 2027 году, а фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру.

Напомним, съемки фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» официально стартовали 18 июля. Джеки Чан прибыл в аэропорт Актау 13 июля, где его встретил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.