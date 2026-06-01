Самсон Аракелян прокомментировал финальные игры «Каспия» против «Астаны»

Генеральный директор баскетбольного клуба «Астана» Самсон Аракелян поделился с редакцией Lada.kz впечатлениями от финальной серии чемпионата Казахстана между командами «Каспий» и «Астана», отметив высокий уровень напряжения и зрелищности противостояния.

По его словам, нынешний финал стал одним из самых запоминающихся за всю историю отечественного баскетбола.

Я в казахстанском баскетболе работаю уже около 17 лет, и, наверное, это одна из самых ярких финальных серий за всю историю. Во-первых, клуб «Каспий», который ранее никогда не выходил в финал, в первых двух матчах обыграл действующего чемпиона. Затем «Астана» смогла переломить серию и выиграть два домашних матча в Актау. Судьба чемпионства решилась не в основное время, а в дополнительное в Астане — буквально на последних секундах. С точки зрения болельщиков это максимум, что можно ожидать от финала. И количество просмотров, и заполненные трибуны в Актау и Астане — всё это говорит о большом интересе к серии. Для казахстанского баскетбола это, безусловно, очень сильный финал, — сказал он.

Отвечая на вопрос о личных симпатиях в серии, Самсон Аракелян подчеркнул, что, несмотря на прошлую связь с одним из клубов, в профессиональном плане он поддерживал «Астану».

Честно говоря, в начале сезона для меня идеальным сценарием был финал между «Каспием» и «Астаной». Это было бы символично: команда, в которой я провёл большую часть своей жизни, и мой нынешний клуб встретились бы в решающем матче. Я, конечно, допускал, что такое возможно, и в этом сезоне это действительно произошло. Но однозначно и по-другому не может быть я болел за команду «Астана», я представляю «Астану» и не имею права болеть за соперника, даже если это мой бывший клуб, где работают мои друзья и с которым связано много хороших воспоминаний. Сегодня я работаю и представляю клуб «Астане», поэтому в этом противостоянии я переживал, болел и желал победы именно «Астане», — говорит Самсон Аракелян.

Отдельно он отметил сложные обстоятельства сезона, с которыми столкнулась команда «Астана».

Сезон был непростым. За неделю до начала игр команда пережила тяжёлый удар — из жизни ушёл главный тренер Рамунас Цвирка. Его вклад в успех команды огромен, он был ключевой фигурой наших побед. Я помню, как начинался сезон: команда проиграла на Кубке Казахстана, но затем сильно преобразилась во время сезона. Мы выиграли регулярный сезон, успешно выступили в Западной азиатской лиге, и эта трансформация во многом связана с работой Рамунаса Цвирки. Мы были шокированы этой потерей. Его работу продолжил его ассистент Дайнюс Шаленга, и в такой короткий срок кардинально изменить систему было практически невозможно. Это был для него очень сложный период, но я ему искренне благодарен за то, что он смог довести команду до финала. Полуфинальная серия с «Барса Атырау» была тоже очень сложная и мы могли проиграть, но нам повезло немножко больше, — рассказал Самсон Аракелян.

По словам гендиректора «Астаны», на этом сложности не завершились, у второго тренера Дайнюса Шаленги серьезно заболела мать.

Это спорт, и внешние факторы иногда вмешиваются и могут разрушить всё, что ты строил. К сожалению, в нашем случае у второго тренера возникли серьёзные проблемы со здоровьем у матери, из-за чего ему пришлось уехать раньше, не доиграв серию. Позже, к сожалению, его мама скончалась — это произошло буквально на днях, во время финальной серии. Третий тренер, Антон Пономарёв, сделал, по сути, невозможное — принёс нам две победы в Актау, во многом перевернул игру и помог команде поверить в себя и добиться результата. В таких условиях сложно говорить о сильных и слабых сторонах, когда команда не в полном составе. Также мы потеряли из-за травмы нашего основного игрока — Эрика Дэй, он не принимал участия в последних трёх матчах. Мы фактически играли с одним легионером, - отметил Самсон Аракелян.

Но несмотря на все сложности, Самсон Аракелян считает, что «Каспий» заслуженно победил.

Это очень сильная команда, с очень сильным тренером и одним из лучших составов в их истории. Это их заслуженный чемпионский сезон. Мы продолжаем работу и уверены, что, как бы это ни звучало, обязательно вернёмся сильнее. Нашим болельщикам — огромное спасибо за поддержку и за то, что продолжают верить в нас. Мы обязательно постараемся вернуться в следующем сезоне и порадовать их, — заключил Самсон Аракелян.

Напомним, «Каспий» завершил чемпионат Казахстана по баскетболу сенсационной победой. Баскетбольный клуб «Каспий» стал чемпионом Национальной лиги Казахстана