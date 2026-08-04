Первый пациент завершит лечение российской вакциной от рака уже в сентябре

Первый пациент, проходящий лечение российской персонализированной мРНК-вакциной от меланомы «Неоонковак», завершит курс терапии в начале сентября. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦ) имени Гамалеи, академик Российской Академии наук Александр Гинцбург, передает Lada.kz .

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По словам Александра Гинцбурга, заключительное введение препарата запланировано через месяц.

Первым получателем российской новой вакцины стал 60-летний житель Курской области. В 2021 году у мужчины диагностировали меланому кожи, после чего он перенес хирургическое лечение. В 2025 году заболевание распространилось на лимфатические узлы, и пациенту вновь провели операцию в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) радиологии.

Сейчас мужчина проходит курс иммунотерапии. В Минздраве России отметили, что риск дальнейшего прогрессирования болезни остается высоким, а возможности стандартного лечения в подобной ситуации ограничены. Поэтому персонализированную мРНК-вакцину рассматривают как способ сдержать развитие заболевания.

Препарат «Неоонковак» разработан специалистами НИЦ имени Гамалеи, а его производством занимается НМИЦ радиологии. Особенность вакцины заключается в том, что она создается индивидуально для каждого пациента на основе молекулярно-генетических особенностей его опухоли. Разрешение на применение препарата в клинической практике Минздрав РФ выдал в декабре прошлого года.

По словам Александра Гинцбурга, доклинические испытания на животных показали обнадеживающие результаты: эффективность вакцины в отношении основной опухоли достигла 100%, а в борьбе с метастазами — около 90%. При этом специалисты подчеркивают, что клинические исследования на людях продолжаются, и окончательные выводы об эффективности препарата будут сделаны после завершения испытаний.