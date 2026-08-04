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04.08.2026, 13:13

На Сардинии нашли необычную двухуровневую «гробницу гигантов»

Новости Мира 0 619

Археологи обнаружили на итальянском острове Сардиния уникальную двухуровневую «гробницу гигантов», возраст которой оценивается примерно в 3,5 тысячи лет. По предварительным данным, сооружение было построено около 1500 года до нашей эры, передает Lada.kz со ссылкой на издание «Наука».

Фото управления по археологии, изобразительному искусству и ландшафту Министерства культуры Италии
Фото управления по археологии, изобразительному искусству и ландшафту Министерства культуры Италии

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Находку сделали в коммуне Бортигали на южном склоне Красту-Литту, где памятник долгие годы скрывала густая растительность. После расчистки территории и удаления завалов археологи смогли полностью открыть древнее сооружение, которое, несмотря на свой возраст, сохранилось в исключительном состоянии.

«Гробницами гигантов» называют характерные для нурагической культуры коллективные захоронения, распространенные на Сардинии в бронзовом веке. На острове известно около 800 подобных памятников, однако обнаруженная гробница оказалась практически единственной с двухуровневым внутренним устройством. Пока исследователи не могут сказать, было ли такое архитектурное решение связано с особенностями конструкции или использовалось в ритуальных целях.

Сооружение возведено из трахитовых блоков. В нем сохранились погребальная камера и монументальная экседра — полукруглая площадка перед входом, где, предположительно, проводились церемонии.

Несмотря на следы нелегальных раскопок, внутри археологи нашли керамические изделия, свидетельствующие о том, что гробницу использовали уже на ранних этапах существования нурагической культуры. При этом человеческих останков обнаружено не было. Исследователи отмечают, что раскопки находятся лишь на начальной стадии.

Новая находка входит в состав археологического комплекса Каррарцу Иддиа, где также расположены два протонурага, священный колодец, древнее поселение и обширный некрополь, использовавшийся еще до появления нурагической цивилизации. Комплекс считается одним из важнейших памятников бронзового века на Сардинии.

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