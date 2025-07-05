Телеканал из Азербайджана снимает фильм о трагедии в небе над Актау

В Актау прибыла съёмочная группа телеканала CBC Azerbaijan для работы над документальным фильмом, посвящённым авиакатастрофе. Журналистам Lada.kz удалось пообщаться с коллегами из Азербайджана и взять у них интервью.

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Редакция Lada.kz встретилась со съёмочной группой телеканала CBC Azerbaijan. Старший редактор Гюльзар Мустафаева, режиссёр фильма Мезаир Гашимов и оператор Вусал Алекперов поделились подробностями о создаваемом документальном проекте.

Я являюсь автором идеи и сценария этого фильма. Спасибо вам за то, что решили осветить нашу поездку, нам очень приятно. Цель нашего документального фильма — рассказать об авиакатастрофе, в которую попал азербайджанский самолёт. Это трагедия, масштабы которой сложно осмыслить, особенно с учётом того, что она произошла в мирное время, когда, казалось бы, ничто не предвещало беды. На борту находились обычные люди, семьи, дети. Кто-то летел отметить Новый год с близкими, кто-то просто провести зимние каникулы. Один ребёнок, например, летел к матери. И вот случилось невообразимое. В Азербайджане уже было снято несколько фильмов на эту тему, но в нашем проекте мы хотим подробно, буквально по минутам восстановить хронологию событий. Очень важно показать, как отреаговал народ Казахстана, как жители Актау объединились и пришли на помощь. Это невозможно не отметить: та поддержка, которую оказали казахстанцы, говорит о настоящем братстве и дружбе наших народов. И это не просто слова, — поделилась Гюльзар Мустафаева.

Гюльзар Мустафаева подчеркнула, что в фильме будет подробно показана хронология событий, начиная с посадки пассажиров в самолёт и заканчивая моментом трагедии.

Естественно, на данном этапе мы не можем предоставить все технические детали, поскольку расследование ещё продолжается, и окончательные выводы пока не озвучены. В фильме мы опираемся исключительно на информацию, доступную из предварительных материалов расследования, опубликованных казахстанской стороной. Когда появятся официальные обновлённые данные, мы, разумеется, обязательно учтём их в работе над фильмом, — пояснила Гюльзар Мустафаева.

По её словам, в фильме непременно отразят, как жители Актау откликнулись на трагедию и пришли на помощь.

Я хочу отдельно подчеркнуть: я никогда не видела подобных примеров. Да, мы — братские народы, у нас много общего, но всё же это разные страны. И то, как искренне и самоотверженно отреагировали люди в Казахстане, вызывает огромное уважение. Я помню кадры, где стояли очереди — десятки, сотни людей, чтобы сдать кровь, помочь пострадавшим. Это вызывает восхищение. Такое нельзя не показать и не рассказать об этом миру, — добавила она.

Съёмочная команда побывала на месте происшествия, где установлен памятник жертвам авиакатастрофы.

Мы вместе с командой посетили памятник и провели там съёмки. Это место невозможно описать в двух словах — впечатления тяжёлые, гнетущие. Несмотря на то что всё было очищено, убрано, и основные фрагменты давно вывезены, на месте всё ещё остаются мелкие детали — обрывки одежды, остатки обуви, колёсико от чемодана, в котором кто-то вёз свои вещи. Это производит очень сильное впечатление. Ты стоишь и понимаешь: здесь оборвались человеческие жизни. Очень тяжело осознавать это, особенно когда видишь всё своими глазами. Невольно примеряешь ситуацию на себя, думаешь: ведь на месте этих людей, которые просто летели встретить Новый год, мог оказаться любой. Это пробирает до глубины души. И в то же время, стоя у памятника, испытываешь глубокое чувство благодарности и скорби. Такие места нельзя забывать, — поделились своими эмоциями журналисты телеканала CBC Azerbaijan.

Гюльзар Мустафаева поделилась с редакцией своими первыми впечатлениями об Актау:

Первые ощущения появились ещё по прилёту. Мы прибыли ночью, и, пока ехали до гостиницы по ночному Актау, город показался небольшим, спокойным, скромным. Но уже на следующий день, прогулявшись днём, побывав в разных районах, особенно во время съёмок, я увидела совсем другой Актау. Он оказался очень уютным, аккуратным. Наверное, слово «уютный» — самое точное, чтобы описать мои впечатления. Здесь чувствуется атмосфера домашнего тепла, всё какое-то родное. Я не ощущаю себя в чужом городе, здесь по-настоящему приятно находиться.

Она также отметила душевность местных жителей:

Даже случайные прохожие, узнав, что мы журналисты из Азербайджана, выражали сочувствие, соболезновали без лишних вопросов. Это было очень искренне и по-человечески.

Журналист поделилась своими впечатлениями от прогулки по Скальной тропе в Актау:

Мы побывали на Скальной тропе — это очень интересное и красивое место. Поскольку мы тоже живём на берегу Каспийского моря, у нас, конечно, есть с чем сравнивать. Можно сказать, что мы теперь видели и тот, и этот берег Каспия. И могу с уверенностью сказать: Каспий прекрасен с любой стороны.

Она также подчеркнула, что, несмотря на отличия, прибрежные районы обеих стран объединяет многое:

У нас есть свой бульвар, здесь — свой. Они, конечно, отличаются, но, на мой взгляд, это даже хорошо. Главное, что и у нас, и здесь люди выходят на прогулки с семьями, наслаждаются морем, хорошей погодой, тёплой атмосферой. Думаю, это и есть то, что нас объединяет — любовь к Каспию, к своим близким и стремление проводить время вместе.

Съёмочная группа рассказала, что в рамках работы им удалось пообщаться с местными жителями, в том числе с очевидцами трагедии. Эти встречи произвели на них глубокое впечатление.

Нам удалось пообщаться с людьми, которые стали свидетелями событий. Мы продолжаем записывать интервью, и, честно говоря, нас тронула реакция казахстанцев. Люди бросали всё и бежали помогать, не задумываясь о себе, о страхе, об опасности. Я даже боюсь представить, каким было это зрелище — авария, пострадавшие, погибшие. Многие пережили колоссальный стресс, но говорили: «Мы просто сделали то, что должны были». Они не думали о своей травме, о пережитом шоке — они просто хотели быть полезными. Это по-настоящему впечатляет. Невозможно описать словами ту человечность и поддержку, которую мы почувствовали от казахстанцев. От всего сердца хочу поблагодарить за это от имени всех азербайджанцев. Тем более что трагедия коснулась и Казахстана — среди погибших были шестеро граждан вашей страны. Несмотря на собственную боль, люди делали всё, чтобы помочь азербайджанской стороне, — говорят представители съёмочной группы.

Журналисты озвучили, когда планируется премьера фильма, и рассказали, где его можно будет посмотреть:

Если всё пойдёт по плану, фильм будет готов осенью. Сейчас нам нужно вернуться, завершить оставшиеся съёмки в Баку, записать финальные сцены, смонтировать материал. Думаю, осенью уже можно будет посмотреть готовый фильм. Премьера состоится на телеканале CBC Азербайджан — это первый международный телеканал на Кавказе, который вещает на русском языке. Нас легко найти в эфире и в интернете, в том числе на YouTube. Думаю, казахстанским зрителям тоже будет интересно увидеть итог нашей работы — он во многом касается и вашей страны, — отметила Гюльзар Мустафаева.

Представители съёмочной группы подчеркнули, что по завершении съёмок они уедут из Актау с ощущением глубокой благодарности. Их искренне тронула теплота и открытость, с которой их встретили в городе.

Мы чувствуем себя здесь не просто гостями, а людьми, которым рады. Никто не отказывался от общения — наоборот, жители охотно делились своими переживаниями, личными историями, многим из которых было нелегко. Это вызывает уважение и глубокие эмоции.

Особенное впечатление, по словам съёмочной группы, произвели встречи с очевидцами и участниками трагических событий:

Одно дело — читать или слышать о трагедии со стороны. Совсем другое — лично говорить с теми, кто всё это пережил. Такие разговоры заставляют по-настоящему прочувствовать происходящее.

Съёмочная команда поблагодарила жителей Актау за участие и поддержку:

Мы благодарны каждому, кто откликнулся, кто помог чем мог: сдавал кровь, стоял в очередях, оказывал помощь. Даже самые маленькие поступки имеют большое значение. Спасибо жителям Актау и всему казахстанскому народу от всей души.

Они отметили, что с большим удовольствием вновь приедут в Актау с новыми проектами:

Мы обязательно вернёмся в Актау ещё не раз. Наши коллеги уже бывали здесь до нас, и снимали документальный фильм экономической направленности. Насколько нам известно, после нас сюда тоже планируют приехать съёмочные группы по экономической линии чтобы делать документальный фильм. Так что можно сказать, Актау — уже почти как старый друг. Мы надеемся, что у нас будет ещё не один повод вернуться, поработать, пообщаться с жителями и продолжать укреплять те тёплые и добрые отношения, которые уже сложились. Спасибо вам огромное, - заключили представители съёмочной группы из Азербайджана.

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