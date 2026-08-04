Продал квартиру за крекеры: блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырём годам колонии общего режима по делу о легализации преступных доходов. Также суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 2 года, передает Lada.kz со ссылкой на телеграмм-канал прокуратуры Москвы.

Фото из социальных сетей

В прокуратуре Москвы сообщили, что блогер признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

- Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Гасанова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что в период с 2019 г. по 2021 г. Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 170 млн рублей. Незаконно полученные денежные средства Гасанов легализовал путем проведения финансовых операций и сделок с недвижимостью на общую сумму более 68 млн рублей, в том числе приобретения нежилого помещения в 1-м Красногвардейском проезде Москвы, - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в сообщении прокуратуры сказано, что имущество, которое было получено незаконным путем обращено в доход государства.

По данным российских СМИ, при продаже недвижимости вместо денег в банковскую ячейку была помещена упаковка крекеров, что, как считают следователи, использовалось для сокрытия происхождения средств.



